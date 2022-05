Los habitantes del condado de Napa en California, Estados Unidos, son vecinos de una represa y un extraño agujero gigantesco que ha sido llamado por los ciudadanos como un ‘Hoyo de la gloria’.



El boquete atrae las miradas de turistas y residentes por igual, pues cuando está en funcionamiento pareciera como si fuera una cascada sin fin hacia el centro de la Tierra.

Sin embargo, este hoyo no es natural ni es un portal hacia un extraño mundo de fantasía. Fue construido como parte de la represa Monticello para drenar el lago cuando es temporada de lluvias, de acuerdo al medio estadounidense ‘The New York Times’.

Funciona como un desagüe de lavadero y sirve para que no haya demasiada agua en el lago. Este agujero de 22 metros de largo y 75 metros de profundidad puede transportar hasta 1360 metros cúbicos de agua hasta el Riachuelo Putah, ubicado a 600 metros del lago.



(Lectura sugerida: Los cuerpos que aparecieron en el lago Mead, reserva de agua de EE. UU.).



A pesar de que los habitantes del condado saben que se trata de un sistema de drenaje, coloquialmente lo llaman ‘Puerta del Diablo’ por lo imponente que resulta verlo en funcionamiento.

Cordones de seguridad

Aunque el hoyo se encuentra en medio del lago Berryessa, no es posible acercarse directamente. Y a pesar de lo grande que es, según reportó ‘The New York Times’, no es probable que arrastre con la corriente a pescadores y bañistas.



(Puede interesarle: Biden priorizará la lucha contra la inflación de cara a las legislativas).



El gerente de operaciones del Distrito de Irrigación de Solano, Kevin King, declaró al medio citado que el orificio “drena bastante agua, pero la velocidad no es tan alta”. King es también encargado del funcionamiento de la represa y el hoyo en el lago.

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido usado en tres ocasiones desde su construcción. Foto: iStock

Según el hombre, una persona que sepa nadar podría alejarse del agujero aún si este está en funcionamiento, pues el hoyo no genera una corriente muy fuerte. De igual manera, hay una barrera de boyas (señales en el agua) que separan las zonas en la que los habitantes y turistas se pueden bañar del hoyo.

No está drenando 24/7

A pesar de lo impresionante que se ve en imágenes, el hoyo no fue diseñado para estar en funcionamiento todos los días, sino cuando el lago está en riesgo de desbordarse más allá de los límites de la represa Monticello.



Es más, tan sólo se ha usado en tres ocasiones desde su construcción: en el 2006, el 2017 y el 2019. Cuando ha sido empleado, las autoridades alertan a los habitantes del condado de Napa para que puedan ser testigos de la increíble invención de ingeniería.

Aunque se trata, según medios locales, del hoyo de drenaje más grande del mundo, no es el único que existe.



(No deje de leer: Lo que implica para Colombia ser parte del proyecto Artemisa de la Nasa).



De hecho, a parte de este agujero, existen otros en la Reserva Shing Mun, Hong Kong; la represa Hungry Horse, Montana; el lago Nekogahara, Japón; y la Reserva Ladybower, Londres.

Otras noticias

Mujer admite haber asesinado a tres de sus hijos con ayuda de su hijo mayor

Clark Olofsson: el criminal que inspiró el 'síndrome de Estocolmo'

Encuentran el ‘camino a la Atlántida’ a unos 600 metros bajo el agua

El Hueco: relato de colombiana secuestrada y engañada por coyote en EE.UU.

Compró estatua en $143 mil y resultó ser una antigua efigie romana

Tendencias EL TIEMPO