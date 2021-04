Caitlyn Jenner anuncia que se postulará a gobernadora de California

Hasta 1976 Jenner fue una estrella olímpica. Tras retirarse del atletismo, empezó a incursionar en el mundo de la televisión. Hasta 2015 participó en el programa ‘Keeping Up with the Kardashians’. Después se retiró de esta industria cuando comenzó su transformación y aunque en 2016 le crearon su propia serie, llamada ‘I am Cait’, la producción no funcionó. Actualmente Caitlyn se ha inmiscuido en temas de política, declarándose republicana y seguidora de Donald Trump. También se le ha visto como activista en defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.