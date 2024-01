Buscan en Florida trabajadores (sin experiencia) por un sueldo de US$27 la hora

En una búsqueda laboral poco convencional, la empresa FF Inc. está ofreciendo empleo en Florida a trabajadores sin experiencia por un atractivo sueldo de hasta US$27 la hora. La posición disponible es la de Representante de Servicio al Cliente, y la oferta laboral publicada llama la atención por sus beneficios y requisitos.

La búsqueda detalla que no se requiere experiencia previa para postularse, aunque es necesario contar con un diploma de escuela secundaria o GED. Los candidatos ideales deben poseer habilidades en atención al cliente, telefonía y comunicación. Además, FF Inc. ofrece beneficios como seguro de salud.

La posición implica ser el enlace entre la empresa y su base de consumidores. Los candidatos exitosos deberán resolver eficazmente problemas, quejas e inquietudes, manteniendo la satisfacción como núcleo de cada decisión y comportamiento. Aunque se menciona la preferencia por experiencia previa en atención al cliente, la oferta subraya que no es un requisito indispensable.

Habilidades y condiciones laborales requeridas para la búsqueda laboral en Florida

Las responsabilidades del puesto incluyen seguir líneas de comunicación al tratar diferentes temas, identificar las necesidades de los clientes, aclarar información, investigar problemas y proporcionar soluciones o alternativas. También se espera que los representantes aprovechen oportunidades para promocionar productos y construir relaciones sostenibles con los clientes.

El trabajo es a tiempo completo, con un rango salarial de US$16 a US$27 por hora. Además del sueldo, FF Inc. ofrece seguro de salud como parte de los beneficios. Las habilidades necesarias son:

Experiencia previa en roles de atención al cliente (deseable, pero no indispensable). Historial de superación de cuotas. Habilidades de comunicación telefónica y verbal, junto con escucha. Enfoque en el cliente y adaptabilidad a diferentes tipos de personalidades. Capacidad para realizar múltiples tareas, establecer prioridades y gestionar el tiempo eficazmente.

FF Inc. alienta a candidatos sin experiencia a postularse, ofreciendo una puerta abierta al mercado laboral Foto: istock

La propuesta de FF Inc. en Florida no solo ofrece una remuneración atractiva para aquellos que buscan trabajo, sino que también destaca la importancia de habilidades blandas como la comunicación, la adaptabilidad y la orientación al cliente en la búsqueda de candidatos ideales. Si bien no se detallan los pasos específicos del proceso de selección, la empresa alienta a aquellos sin experiencia a postularse. Los interesados pueden encontrar esta oferta de empleo en el portal Simply Hired.