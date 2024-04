Buscan en California niñera por sueldo de US$35 por hora

Además, se espera que la candidata ideal esté certificada en RCP infantil y sea bilingüe en español e inglés. La familia, compuesta por padres que trabajan en tecnología, enfatiza la importancia de la organización, la comunicación y el cuidado para quienes aspiren a este puesto.

De igual forma, destacan que la vivienda está a poca distancia del tren Cal-train y que no se requiere realizar labores relacionadas con mascotas ni conducir. Entre los beneficios ofrecidos se encuentran días libres remunerados, tiempo libre por enfermedad y un pago extra por trabajar en feriados como el 4 de julio.

El trabajo, tiene como horario ideal de lunes a viernes de 2 a.m. a 8 a.m. , aunque también se consideran otros horarios ampliados hasta las 10:00 a.m. para aquellos que prefieran ese esquema.