La vida de Charlie Clarke como dueño de un café era bastante tranquila hasta que decidió pasar su tiempo libre buscando metales. Llevaba solo seis meses haciendo esa labor cuando se topó en 2019 con lo que todo aficionado en esta materia desearía: encontró una cadena y un colgante de oro relacionados con la corona británica.



El día que hizo el "hallazgo de su vida", el hombre examinaba un campo de Warwickshire, Inglaterra, y estaba a punto de marcharse a su casa cuando su detector de metales emitió un pitido que lo llevó a cavar profundamente hasta que halló la reliquia.



"Grité como una colegiala, para ser honesto. Mi voz se volvió bastante aguda", dijo Clarke al medió británico 'The Guardian' sobre el momento del hallazgo de la brillante cadena con colgante.

La cadena de 75 eslabones está elaborada con 300 gramos de oro de 24 quilates. Foto: Museo Británico

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando llevó a examinar los objetos por un experto, pues además de estar hechos de oro, tenían las iniciales y símbolos de Enrique VIII y su primera esposa, Catalina de Aragón.



Rachel King, curadora en el Museo Británico de la sección Europa del Renacimiento, contó al mismo medio que cuando se enteró del descubrimiento tuvo que sentarse por el impacto, pues no se había encontrado nada de tal importancia del periodo del Renacimiento de Gran Bretaña desde hace más de 25 años.



El colgante en forma de corazón, unido a una cadena de 75 eslabones y elaborado con 300 gramos de oro de 24 quilates, está decorado con un arbusto de la rosa de Tudor y una granada, lo que según expertos en la corona británica eran símbolo de Catalina, y en el reverso tiene las iniciales H y K.



El objeto fue sometido a estudios científicos que permitieron verificar su autenticidad. Sin embargo, lo que los expertos no han podido comprobar es que tuviera un vínculo personal con Enrique o Catalina.



“Sin embargo, su calidad es tal que ciertamente fue encargado o relacionado de alguna manera con un miembro de la alta nobleza o un cortesano de alto rango”, explicó King a 'The Guardian'.



El hallazgo de Clarke aún no ha sido valorizado. No obstante, el hombre cree que la suma de dinero será grande y planea dividirla con el propietario del lote donde encontró el objeto. Con su parte quiere garantizar los estudios de su hijo de cuatro años.

