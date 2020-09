Policías dispararon a niño autista que sufría crisis nerviosa

Un policía de Salt Lake City, en Utah (Estados Unidos) le disparó a Linden Cameron, un niño, de 13 años y con síndrome de Asperger, luego de que su madre, Golda Barton, llamara al 911 (la línea de emergencia) por una crisis nerviosa que estaba teniendo el menor.



Según contó la mujer, cuando los oficiales llegaron le pidieron que saliera de su residencia para controlar al niño. Ya afuera, escuchó que lo obligaron a tumbarse boca abajo.



Instantes después sonaron los disparos.

Luego del incidente, Linden fue trasladado a urgencias, pero no para recibir tratamiento para controlar su crisis, sino por heridas graves en los hombros, los tobillos, la vejiga y los intestinos, contó su familia.



(Le puede interesar: Policía mató de un tiro a perro que le ladraba desde casa de sus amos).



Un portavoz de la policía de Salt Lake City dijo que los oficiales sospecharon que el menor estaba armado y que eso habría justificado el uso de sus armas.

(Si nos lee desde la aplicación vea aquí un mapa para saber donde queda Salt Lake City).



Sin embargo, Barton señaló, en el canal 'Kutv', que su hijo no portaba armas y explicó que las crisis de Linden solo consistían en gritos y alaridos, por lo que no representaba un peligro para nadie.



"Solo es un niño, ¿por qué no lo sostuvieron y ya? (...) Tiene problemas mentales", le dijo Barton a al canal local.



El hecho, que ocurrió el pasado 4 de septiembre, ha causado indignación en redes sociales y, además, suscitó que la alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, expresara que "no importan las circustancias, lo que pasó es una tragedia".

Los policías que fueron a ayudar a Linden le causaron un daño peor. Foto: Golda Barton, via GoFundMe

La policía insistió en su defensa y manifestó que el reporte oficial de la llamada decía que "un joven (...) con episodios psicóticos había amenazado a alguien con un arma".



La institución agregó que se iban a adelantar investigaciones internas, en las que se revisarán las cámaras corporales que portan los uniformados estadounidenses.



(Vea también: Indignación en Wisconsin por policía que disparó contra afroamericano).



Mientras tanto, Linden sigue hospitalizado y con un pronóstico médico reservado.



Para cubrir los gastos de su hijo, Barton abrió una campaña en la plataforma GoFoundMe. Hasta el momento, ha recaudado más de 85.000 dólares (alrededor de 310 millones de pesos colombianos).



La campaña está acompañada de fotografías que muestran a Linden entubado e inconsciente.



"Los efectos a largo plazo de sus heridas aún se desconocen, pero es probable que su recuperación tome mucho tiempo y requiera varios tratamientos", se lee en la descripción de la página.

Esta es una de las fotos de Linden compartida en GoFundMe. Foto: Golda Barton via GoFundMe

En la petición también se describe al menor como "un amante de los videojuegos y las patinetas, y alguien quien siempre está buscando formas en las que ayudar a las personas".



(Le recomendamos leer: ¿Quién era el abogado Javier Ordóñez, muerto tras abuso policial?​).

Tendencias EL TIEMPO