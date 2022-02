Esta semana, EE. UU. y Colombia se dieron cita en Bogotá para una nueva ronda de Diálogos de Alto Nivel enfocados en asuntos de seguridad regional. Y aunque los temas fueron muchos –crimen transnacional, narcotráfico, terrorismo y otros–, no hay duda de que la amenaza de Rusia, con su presencia en Venezuela y otros países de la región, se terminó imponiendo en la narrativa del encuentro bilateral.

EE. UU., incluso, expresó abiertamente su preocupación por una posible interferencia en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. En entrevista exclusiva con este diario, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dice que Washington “sospecha” que Moscú y otros actores ya estarían interviniendo.

Declara, además, estar “muy preocupado” por el rol de tecnología y actores externos en la frontera con Colombia y se refiere a otros temas coyunturales como la suspensión de la fumigación aérea, la devolución de migrantes venezolanos, las reformas de la Policía y el candidato presidencial Gustavo Petro.

¿Qué destacaría de esta nueva ronda de Diálogos de Alto Nivel que acaba de concluir en Bogotá con el Gobierno colombiano?

Me encantó estar de regreso en Colombia. Nuestra delegación fue interagencial encabezada por la subsecretaria para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, y fue una oportunidad para que ambos países coordináramos una amplia gama de aspectos en seguridad pero con un enfoque particular en seguridad electoral, pues es un área en la que todas nuestras democracias enfrentan amenaza y creemos que podemos tener cooperación concreta ahora que Colombia está entrando en un período electoral. Pero también en aspectos más amplios de cooperación estratégica en defensa, antiterrorismo, crimen transnacional. Cada una de las agencias involucradas tiene la misión de profundizar en cada una de esas áreas y trabajar en temas específicos.

Precisamente, en sus comentarios en Bogotá, la secretaria Nuland advirtió sobre una posible intervención de actores extranjeros en las próximas elecciones. ¿Qué tan preocupados están ustedes porque algunos de esos actores puedan “meter la mano” en los comicios, como lo hizo Rusia en su propio país durante las elecciones del 2016? ¿Tienen evidencia de que eso ya estaría sucediendo?



No hay duda de que ya hay un antecedente de eso, que sucedió en EE. UU. en el 2016, e intentos en el 2020. Tenemos buenas razones para sospechar que eso ya está ocurriendo en diferentes partes de este hemisferio y en Colombia. Más allá de eso, lo dejo con los comentarios de la secretaria Nuland.

¿Y a quién estarían tratando de favorecer?

Diría que ya la experta en Rusia en el Departamento de Estado (Victoria Nuland) se refirió a esto y lo refiero a sus comentarios. (En declaraciones a la prensa, Nuland hizo comentarios generales sobre posible intervención electoral en Colombia, pero no entró en detalles).

El Gobierno colombiano alertó la semana pasada del movimiento de tropas venezolanas a la frontera de ese país con el apoyo de Rusia e Irán. ¿Tocaron este tema en la reunión? ¿Considera esto una amenaza para la estabilidad de Colombia y la región?

Mi preocupación es que Rusia y otros países traten de introducir conflicto en nuestro hemisferio. La presencia, bien sea con tecnología extranjera o actores extranjeros, en la frontera con Colombia es muy preocupante. Tengo plena confianza en que las fuerzas de seguridad de Colombia tienen la capacidad para enfrentar los retos que se presenten, y para eso cuenta con la cooperación de EE. UU. y otros países.

El viceministro ruso de Relaciones Exteriores advirtió recientemente que su gobierno no descartaría el despliegue de elementos militares a Venezuela y Cuba si EE. UU. continúa defendiendo la soberanía de Ucrania. ¿Son estos movimientos en la frontera parte de esa estrategia? Algunos de sus críticos en Washington dicen que la administración Biden no está tomando este desafío en serio.



No respondemos a cada fanfarronada que dice Rusia, pero sí nos tomamos en serio los esfuerzos de inyectar conflicto en este hemisferio y desestabilizar la región o interferir en las sanciones internacionales contra Venezuela. Eso es problemático.

¿Cuál cree que es el objetivo final de Rusia al promover este tipo de amenazas?

Habría que preguntarle al presidente Putin. Sin embargo, históricamente tratan de distraer a la gente sobre otras actividades en las que están metidos e imponer su influencia como potencia global. Esas son cosas que han hecho en el pasado.

La Corte Constitucional acaba de suspender temporalmente la reanudación de la fumigación de cultivos ilícitos en el país que buscaba el Gobierno. ¿Le preocupa que esta decisión pueda interferir con la capacidad que tienen tanto Colombia como EE. UU. de controlar la expansión de los cultivos ilícitos en el país?



El uso de la erradicación aérea es una decisión soberana, y dejo al Gobierno y al pueblo colombiano la decisión de cómo proceder. Anotaría que estuve dos veces en Perú, la última como embajador, y allá no hay erradicación aérea sino manual. Y en tiempos recientes, en Colombia también ha sido manual. Y cuando se combina con un apoyo integral para combatir el crimen transnacional puede ser muy efectiva.

EE. UU. anunció hace poco que devolverá a Colombia a los venezolanos que atrapen en su frontera. La decisión no cayó bien en un país que ya ha recibido más de dos millones de venezolanos y cuenta con recursos limitados para enfrentar la crisis de migrantes. ¿Puede explicarles a los colombianos el razonamiento tras esa medida?



Quiero subrayar el gran liderazgo de Colombia en temas migratorios a nivel global. La última vez que estuve en Bogotá fue para una reunión ministerial sobre este tema y la respuesta del hemisferio, que destacó el compromiso que existe en promover una política de migración segura y legal en el hemisferio. Colombia ha sido ejemplo y compartimos ese compromiso. Hemos aportado más de 290 millones de dólares en asistencia para ayudar a Colombia con los migrantes venezolanos. En nuestra frontera buscamos una migración humana, segura y regular donde se ofrecen caminos legales para los que quieran trabajar en EE. UU. cuando utilizan un proceso legal para obtener permiso. Cuando llegan de manera irregular pueden ser devueltos a su país de origen o donde tuvieron su última residencia. Eso ya lo venimos haciendo desde hace rato y no es nuevo

Gustavo Petro, un exguerrillero que ha mostrado afinidad por Hugo Chávez y Nicolás Maduro y criticado la intervención de EE. UU. en Colombia y la región, encabeza las encuestas de cara a las elecciones presidenciales. ¿Qué piensa EE. UU. del senador Petro y sus ideas?



Lo maravilloso de la democracia es que cada país decide quién quiere que sea su gobernante. Nosotros apoyamos la democracia colombiana al decir que esta es una decisión del pueblo y no de alguien externo al país.

El embajador de EE. UU. en Bogotá, Philip Goldberg, invitó recientemente a su residencia a uno de los candidatos presidenciales, pero no ha anunciado reuniones con otros. Algunos podrían alegar que EE. UU., al ser selectivo en este tipo de encuentros, estaría interfiriendo en política. ¿Qué contesta?



El rol del embajador es entender a un país y asegurarse de que nuestra relación sea amplia y comprensiva. El embajador Goldberg se reúne con personas de todos los sectores de la sociedad, y creo que en este momento hay más de 20 candidatos. En la medida en que el proceso electoral vaya reduciendo ese número, el embajador tendrá la oportunidad de reunirse con los que vayan quedando de ese proceso.

¿Qué tan satisfechos están con las medidas que ha tomado el Gobierno para enfrentar las acusaciones de brutalidad policial?



Los derechos humanos son una parte esencial de nuestra relación bilateral y de nuestro compromiso con el pueblo colombiano. Como hemos visto en nuestro propio país, los retos para adelantar reformas policiales y respetar los derechos humanos son grandes. No hay país ni fuerza policial perfectos. Colombia ha hecho un fuerte compromiso en torno a una reforma, pero falta mucho por hacer. Esperamos y hemos recibido garantías del Gobierno de que continuarán sus esfuerzos para castigar a los responsables de violaciones de los DD. HH. y que fortalecerá las instituciones encargadas del monitoreo, tanto en la Policía como por fuera. El propósito de la donación de 8 millones de dólares que acabamos de hacer fue precisamente para fortalecer el proceso de entrenamiento en respeto a los DD. HH. y uso apropiado de la fuerza, al tiempo que se elevan los estándares en la selección de uniformados para evitar que avancen malos actores en la Policía y para que se cuente con más herramientas para judicializar cuando se cometen violaciones.

Hubo mucha especulación el año pasado sobre una visita al país del presidente Biden que nunca se materializó. ¿Hay algún viaje o visita prevista para el futuro próximo?



La relación entre nuestros dos países es muy fuerte y cercana. La pandemia ha limitado nuestra capacidad de reunirnos en persona y desafortunadamente la ola de ómicron complicó las cosas. No tengo noticia para darle en término de visita, pero sí le digo que es una prioridad. Y en la medida en que nos acercamos a la Cumbre de las Américas en junio (Los Ángeles), ambos países celebraremos en paralelo y de muchas formas estos 200 años de relaciones bilaterales.

A propósito de esa cumbre, ¿ya decidió EE. UU. a qué países piensan invitar y a cuáles no? Se lo pregunto porque hay expectativa por la presencia o ausencia de países como Cuba o Venezuela.



Este es un hemisferio que ha firmado y ratificado la Carta Democrática de la OEA, y uno de los ejes de la administración Biden-Harris es el respeto por la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. Y espero que aquellos que muestren respeto hacia eso serán los aliados naturales para la Cumbre. Sin embargo, quiero enfatizar que el anfitrión de la Cumbre tiene la discreción sobre a quién invita y tendremos que esperar la decisión de la Casa Blanca en este respecto.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

@sergom68