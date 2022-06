Un hombre armado fue detenido este miércoles cerca de la vivienda en la que reside el juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Brett M. Kavanaugh, informó a Efe una portavoz de la máxima corte.



Los alrededores de la casa de Kavanaugh se habían convertido en las últimas semanas en escenario de manifestaciones en respuesta a la filtración del borrador de una sentencia que apunta a que el Tribunal Supremo derogará este mismo mes el derecho al aborto en Estados Unidos.



La citada portavoz dijo que el hombre arrestado había proferido amenazas contra Kavanaugh, pero no especificó si su ira respondía a la posibilidad de que se suspendan las protecciones al aborto.



Kavanaugh, nominado por el expresidente Donald Trump (2017-2021), es uno de los magistrados del Tribunal Supremo que favorece la abolición del aborto, según el borrador de la sentencia filtrada en mayo por el medio Político.

El arresto se produjo en plena madrugada, aproximadamente a las 1:50 a. m., detalló la portavoz del Tribunal Supremo (foto de archivo). Foto: iStock

The Washington Post, que cita a fuentes familiarizadas con la investigación, asegura que el detenido había expresado su intención de asesinar a Kavanaugh y estaba enfadado por la derogación del derecho al aborto, así como por los recientes tiroteos que han sacudido al país.



El arresto se produjo en plena madrugada, aproximadamente a las 1:50 a. m., detalló la portavoz del Tribunal Supremo. Según The Washington Post, el hombre no llegó a aproximarse a la casa de Kavanaugh, en el condado de Montgomery (Maryland), cerca de la capital de EE.UU.; y fue detenido en una de las calles aledañas.



EFE

