Denuncias por abuso sexual hacen temblar a los ‘Boy Scouts of América’

La crisis que desde hace unos meses sacude los cimientos de los ‘Boy Scouts of América’ (institución de niños exploradores de Estados Unidos) se elevó aún más luego de que se conociera la cantidad de denuncias interpuestas por abuso sexual dentro del grupo juvenil.



En este momento, según ‘The New York Times’, hay casi 81.500 denuncias.

La avalancha de reclamaciones amenaza incluso con la existencia de los Boy Scouts, una institución que, según el citado medio, lleva 110 años en actividades relacionadas con el desarrollo de niños y jóvenes.



Este lunes 16 de noviembre es la fecha límite para que las víctimas de la institución den a conocer los casos y las pruebas. Es decir: para mañana podrían ser más de las 81.500, total contabilizado hasta este domingo.

(Lea también: El drama de 4 niñas agredidas sexualmente por un enfermero)

Vale resaltar que los Scouts, según reseñaron varios medios en su momento, se declararon en bancarrota ante la falta de actividad teniendo en cuenta las prohibiciones dadas para prevenir la propagación de la covid-19.



Eran imposibles las reuniones, pues una de las peticiones para ralentizar los contagios del nuevo coronavirus era hacer lo posible por mantenerse en resguardo y evitar las salidas. Además de actividades, como las recreativas.

(Le recomendamos: Policía que golpeaba con un palo está preso por violencia sexual)

Paul Mones, un abogado que representa a las víctimas del caso, según un testimonio recogido por ‘Los Angeles Times’, aseguró que “Cuando esta quiebra se resuelva, los Boy Scouts no serán los mismos Boy Scouts of America”.



Timothy Kosnoff, otro de los abogados defensores –pertenece a un colectivo llamado ‘Abused in Scouting’– fue mucho más allá y aseguró que la oleada de denuncias contra los Scouts “superará a los de la Iglesia Católica”.



Kosnoff, según ‘Los Angeles Times’, recibió casi mil casos en una sola semana y desde su colectivo ha atendido alrededor de 10.000.

Más de 80.000 voces de reclamo

Los alcances de las denuncias de los agredidos, por lo menos a nivel temporal, datan incluso desde finales de la primera mitad del siglo XX.



De hecho, según ‘Los Angeles Times’, el año pasado una investigadora contratada buscó entre los registros de los Scouts, desde 1944 hasta 2016, e identificó 12.254 víctimas.



La ‘NPR’ (Radio Nacional Pública, en español) dio a conocer uno de los más de 80.000 testimonios consignados.

Se han recogido testimonios de personas que pertenecieron a los Boy Scouts en el siglo XX hasta la actualidad. Foto: istock

Frank Spinelli ingresó a los Scouts siendo solo un niño, a finales de los 70. Según contó, un miembro de la policía de Nueva York era el jefe de exploración de una tropa.

Se llamaba Bill Fox.



Fox solía buscar tiempo para estar con Spinelli, convenciendo a sus padres de que se trataba solamente de asuntos de Scouts.



"Y un día –dice Spinelli– Fox me dijo ‘quiero que les digas a tus padres que vas a dormir en mi casa’. Él, Fox, tenía 30 años en ese momento y vivía con su madre (...)Mi padre me llevó a esa casa. Bill me llevó arriba. Y me mostró en algún lugar del manual de Boy Scout donde había algo sobre la pubertad”.



En esa casa, según el testimonio, Fox instó al niño Spinelli a quitarse la ropa.



Él también se la quitó. “Es la primera vez que veo a alguien desnudo”, afirmó Spinelli en ese entonces.



El caso de Spinelli ya tuvo veredicto: Bill Fox fue acusado de abuso sexual y murió en prisión.



‘Crew Janci’, página especializada en denuncias contra Scouts, tiene un perfil de Bill Fox con el cual busca que las personas víctimas del expolicía de Nueva York puedan dar su testimonio.

(Le puede interesar: Cae banda que explotaba sexualmente a menores de edad en Cartagena)

Se admitirán casos hasta el lunes

Según las declaraciones de varios abogados a los medios, el caso por las 81.500 denuncias podría significar un golpe a los Scouts como organización, teniendo en cuenta la bancarrota a la cual se enfrentan.



Dice ‘The New York Times’ que, en 50 años, el número de miembros de los Scouts disminuyó de casi 5 millones a 2,2 millones. Una estrategia, utilizada en 2017, fue admitir niñas en la organización, sin embargo, esto desató cierta disputa con las Girls Scouts que, como su nombre lo indica, está conformado por niñas y jóvenes.



Este lunes a las 5 p. m. será el plazo límite para recibir todos los testimonios de abuso sexual dentro de la organización.

Hay 81.500 denuncias en curso en contra de los Boy Scouts of America por abuso sexual FACEBOOK

TWITTER

Vale resaltar que ‘Boy Scouts of América’ se pronunció sobre la grave situación.



“La organización está devastada por la cantidad de vidas afectadas por abusos pasados en Scouting (…) La respuesta que hemos visto de los sobrevivientes ha sido desgarradora”, afirmó la organización en un comunicado.



Finalizó diciendo que “lo lamentamos profundamente”.

Tendencias EL TIEMPO