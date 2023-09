El ex primer ministro británico Boris Jonnson es nuevamente protagonista. Esta vez por cuenta de una polémica al interior de su hogar. Theresa Dawes, una niñera de 59 años, afirma le dijo a The Mirror que había sido despedida por la esposa de Johnson, Carrie, tan solo tres días después de haber sido contratada.



Según la niñera, la razón de su despido fue un encuentro en la terraza de la casa de la familia Johnson en Oxfordshire, donde ella se tomó una copa de vino con el ex primer ministro para celebrar el nacimiento de su nuevo bebé el pasado 5 de julio. En ese momento, Carrie se recuperaba en el hospital, según ella.



Según el relato de Dawes a The Mirror, la copa de vino rosado se tomó para celebrar la llegada del nuevo miembro a la familia Johnson, pero este gesto fue malinterpretado por la mamá de Carrie.

Carrie Johnson, esposa de Boris Johnson, junto con su hija Romy. Foto: AFP

Dawes relata que, al día siguiente, recibió un mensaje de texto de Carrie Johnson solicitando una reunión en la que le comunicó su despido. Según le dijo Carrie, a Dawes, su relación "no estaba funcionando".



Sin embargo, la niñera alega que este despido no tiene que ver con su desempeño laboral, sino con comentarios que hizo durante su entrevista de contratación.



Al parecer, Dawes mencionó que su antiguo jefe había celebrado la renuncia de Boris Johnson en medio del escándalo conocido como 'Partygate', en relación a las fiestas y otras reuniones del personal del gobierno y del Partido Conservador celebradas durante la pandemia de covid-19 en 2020 y 2021, cuando había restricciones de reuniones sociales.



Para ella, esta razón es insuficiente y se pregunta por qué no se le comunicó antes si su actitud no era la adecuada.

Parlamento del Reino Unido. Foto: EFE/EPA/PARLIAMENTLIVE TV

Theresa Dawes, quien actualmente está considerando emprender acciones legales, está reclamando el reembolso de los gastos relacionados con su traslado desde Zimbabue, donde es oriunda, además de miles de libras correspondientes al contrato de tres meses acordado, junto con una indemnización por despido.



La pareja Johnson ha negado estas acusaciones, y un portavoz oficial ha declarado que el relato de Dawes es completamente falso, calificando la situación como una manipulación en busca de beneficio financiero.



No obstante, este episodio ha llevado a los tabloides británicos a poner el foco en el llamado "Nannygate", que sigue dando de qué hablar en la esfera mediática del Reino Unido.

REDACCIÓN INTERNACIONAL