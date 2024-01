Caída de Bob Menéndez: de hispano más influyente en EE. UU. a un infierno de corrupción

El senador Bob Menéndez lo niega todo. Y, a la larga, solo será un jurado compuesto por 13 personas el que determine si es culpable o no. Sin embargo, el proceso que han armado en su contra fiscales en Manhattan con apoyo del FBI es todo un escándalo. Quizá, dicen algunos, uno de los casos de corrupción más graves en la historia moderna de la política estadounidense.



Y que golpea, dicho sea de paso, a uno los latinos que más lejos ha llegado en este país y cercano a Colombia gracias a su actividad legislativa.

Menéndez, de 70 años, es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron al país en 1953 y también epítome del sueño americano: creció en un barrio pobre de Nueva Jersey donde su padre carpintero y su madre costurera hicieron muchos esfuerzos para que pudiera ser el primer miembro de la familia graduado de una universidad.



De allí en adelante su carrera fue meteórica. En 1993 fue elegido representante a la Cámara por este estado y de allí, en el 2006 saltó al Senado donde se convirtió en una de las figuras más poderosas no solo del Partido Demócrata sino del país gracias a su rol como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.



Cargo que mantuvo hasta septiembre del año pasado cuando aparecieron las primeras acusaciones en su contra (Menéndez sigue siendo parte del senado pero ya no preside el Comité).



(Lea también: Caso Jeffrey Epstein: nombres de famosos y políticos en documentos desclasificados)

Facebook Twitter Linkedin

El senador demócrata Bob Menéndez. Foto: AFP

Ese mes, los fiscales lo acusaron de recibir millones de dólares en sobornos provenientes de Egipto, empresarios de Nueva Jersey y otros amigos. No solo para él, sino para su esposa, Nadine Menéndez.



Pero esta semana los fiscales ampliaron el proceso en su contra y ahora alegan que su red de corrupción y tráfico de influencia también se expandió a Catar.



De acuerdo con estas autoridades, Menéndez habría recibido cientos de miles de dólares en efectivo, lingotes de oro, relojes de diseñador y boletos para carreras de Fórmula 1 a cambio de "favores" que beneficiaron tanto al empresario como a los cataríes.



Según los documentos radicados en la corte, la nueva acusación involucra nuevamente al constructor Fred Daibes, el mismo empresario señalado en el caso revelado en septiembre. Daibes, dicen los fiscales, estaba urgido de fondos para un proyecto inmobiliario luego de que varios bancos locales rechazaron darle financiación.



(Además: Trump apela ante el Supremo de Estados Unidos su expulsión de las primarias en Colorado)

Facebook Twitter Linkedin

El senador demócrata Bob Menéndez. Foto: AFP

Menéndez, sostienen, lo puso en contacto con un fondo de inversión asociado con la familia real de Catar que terminó prestándole 45 millones de dólares.



Los fiscales alegan que, en retorno, el senador hizo avanzar resoluciones de apoyo a Catar e hizo comentarios públicos alabando al país. Por la vuelta -ustedes apoyan a mi amigo y yo los respaldo en el Congreso- Menéndez habría recibido coimas por un valor aún no determinado pero que se acerca al millón de dólares.



En una redada a su residencia que realizaron en el 2022, las autoridades encontraron más de 600.000 dólares en efectivo y varios lingotes de oro por un valor superior a los 100.000 dólares.



Parte del efectivo estaba camuflado en prendas de vestir del senador y en sobres donde encontraron las huellas dactilares de Daibes o su conductor.

Las autoridades tienen además registros de internet del Senador donde trata de averiguar "cuánto cuesta un lingote de oro" y mensajes con los cataríes recomendándoles al empresario.



(Puede leer: ¿Por qué no se sabe nada de 'Niño Guerrero', el criminal más buscado de Venezuela?)



Así mismo, comunicaciones con Daibes tras el "negocio" con los cataríes donde este le ofrece opciones de relojes avaluados entre $10.000 y 25.000 dólares.



Y también presentaron evidencia de cómo los Menéndez, tras la redada, habrían intentado camuflar algunas de las coimas ofrecidas como compras que estaban siendo pagadas a plazo.



Entre ellas un Mercedes Benz último modelo que le regalaron a Nadine.

Facebook Twitter Linkedin

Dinero encontrado en la residencia del senador Menéndez. Foto: EFE

Esto se suma a las acusaciones contra el senador que ya se habían revelado en septiembre y que también son de alto calibre.



En esa ocasión, los fiscales presentaron todo un tinglado de corrupción dirigido cuyo objetivo principal era incrementar la ayuda militar de EE. UU. a Egipto y favorecer a otro empresario, Wael Hana, que tenía nexos muy estrechos con los militares de ese país.



Como en el caso de Daibes, dicen los fiscales, Menéndez usó su influencia en el Senado para beneficiar a El Cairo y a cambio habría recibido cientos de miles de dólares.



Gracias a los "favores" ofrecidos, Egipto certificó a una compañía de Hana como la única importadora de carne "halal autorizada" (carne lícita para musulmanes). Con lo cual hizo una fortuna y de donde pagó la intervención de Menéndez.



Así mismo, le habrían creado a Nadine, la esposa de Menéndez, un cargo ficticio por el que recibía un salario mensual. En uno de los mensajes de texto recuperados, Nadine le dice al senador que está furiosa porque no le han entregado "su sobre" correspondiente y le pregunta si debía escribirle a Daibes para reclamarle: "No, no debes escribir nada por texto o email", le respondió al senador.



(Siga leyendo: Rescatan a los 31 migrantes secuestrados en la frontera norte de México)

Facebook Twitter Linkedin

El escándalo que rodea a Menéndez es todo un dolor de cabeza para los demócratas que deben defender esa curul en las elecciones de noviembre. Foto: Efe

Poco después, afirman los fiscales, Nadine llamó a Daibes y un par de días después la compañía de Hana le entregó un cheque por US $10.000 dólares dirigido a una firma de consultoría creada a su nombre.



El caso contra Menéndez, para añadir, no es el primer enredo del senador con las autoridades.



En 2015 Menéndez ya había sido acusado en Nueva Jersey por recibir, a cambio de favores políticos, hasta un millón de dólares en sobornos de un rico oftalmólogo basado en Puerto Rico.



Ese juicio por corrupción terminó anulado en 2017 luego de que el jurado no pudiera ponerse de acuerdo a la hora de dictar el veredicto.



Aunque Menéndez no ha sido hallado culpable y es famoso por su capacidad para reinventarse, la mayoría cree que sus días están contados FACEBOOK

TWITTER

En cualquier caso, el escándalo que rodea a Menéndez es todo un dolor de cabeza para los demócratas que deben defender esa curul en las elecciones de noviembre si quieren tener chance de mantener el control del Senado donde actualmente tienen la mayoría pero solo por un escaño.



(Lea también: Video: jueza es atacada por un hombre tras negarle la libertad condicional en EE.UU.)



Por eso, muchas de las figuras dentro de su mismo partido le han pedido que dé un paso al costado y permita el ascenso de otro candidato.



Pero, de momento, Menéndez ha resistido la presión y ni siquiera descarta que buscará la reelección.



Aunque Menéndez no ha sido hallado culpable y es famoso por su capacidad para reinventarse, la mayoría cree que sus días están contados.



Lo cual sería, como mínimo, un final triste para una de las figuras más emblemáticas de la comunidad hispana en el país.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En X: @sergom68