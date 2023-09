El senador Bob Menéndez, por décadas uno de los aliados más fuertes de Colombia en el Congreso de EE. UU., anunció la semana pasada su renuncia a la presidencia de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.



El senador tomó la decisión luego de que fiscales en Nueva York presentaron cargos en su contra, y su esposa, por corrupción. Los fiscales alegan que Menéndez recibió sobornos para favorecer los intereses de amigos y-o socios.



En una redada que se realizó en su residencia, las autoridades encontraron más de $500 mil dólares en lingotes de oro y efectivo que -dicen- es parte de los pagos que recibió.

El senador, que niega los cargos, decidió renunciar a la presidencia de la Comisión para concentrarse en su defensa. Por supuesto, también por la presión entre su propio partido para que se hiciera a un lado mientras avanza el proceso.



Si bien Menéndez sigue siendo parte del comité y por lo tanto puede aún votar, al renunciar a la presidencia pierde el poder que tenía para decidir el calendario, que incluye mover las nominaciones de embajadores y programar audiencias, entre otras cosas.



Sobre el papel, Colombia estaría perdiendo a un aliado. De hecho, hace poco se conoció que el país había contratado a FGS Global, una empresa de cabildeo y comunicaciones estratégicas. El encargado de la cuenta de Colombia en la empresa es Adam Sharon, que fue jefe de comunicaciones en esta misma comisión pero, sobre todo, muy cercano a Menéndez.



(Lea también: La condena a la que se enfrentan colombianos que regresan a EE. UU. tras ser deportados)

Facebook Twitter Linkedin

Dinero encontrado en la residencia del senador Menéndez. Foto: EFE

Aunque no lo dicen de frente, es evidente que con el contrato se buscaba también posicionarse ante un Menéndez que hoy ha perdido influencia.



Pero una mirada más profunda indicaría que la salida del senador podría ser hasta conveniente para los intereses del actual gobierno colombiano.



A lo largo de los años Menéndez fue un gran defensor de Colombia y de la ayuda para el país. De hecho, el año pasado introdujo una ley que llamó el Acto para las Relaciones Estratégicas EE. UU.-Colombia cuya intención era profundizar y expandir la alianza bilateral.



(Le puede interesar: ¿Por qué la expedición de visas de colombianos a Estados Unidos alcanzó cifra récord?)



"Ahora que nuestros países celebran este año 200 años de relaciones diplomáticas, ya es hora de que Estados Unidos y Colombia anclen nuestra asociación estratégica en las realidades actuales y no en los fantasmas del pasado. Debemos aprovechar y dar nueva vida a nuestra relación para liberar el potencial que nuestra gente tiene para ofrecer”, dijo Menéndez en su momento.



La ley también designaba al país como Aliado Extra Otán de EE. UU., algo que el presidente Joe Biden hizo también por su lado.

Facebook Twitter Linkedin

El senador venía empujando por la confirmación de Elizabeth Manes como nueva embajadora de EE. UU. en el país. Foto: Archivo

Menéndez, además, venía empujando por la confirmación de Elizabeth Manes como nueva embajadora de EE. UU. en el país.



Según ha dicho el senador, es inaceptable que un aliado tan fuerte como Colombia lleve más de un año sin representante diplomático.



Pero la relación con Menéndez era problemática. Sobretodo para este nuevo gobierno de Gustavo Petro.

La posición de Menéndez frente a Colombia y el resto de la región siempre ha pasado por Cuba FACEBOOK

TWITTER

El senador, que es de origen cubano, maneja una posición de línea dura no solo frente al régimen comunista de La Habana sino frente al caso de Venezuela y Nicaragua, donde ve dictaduras similares.



(Además: ¿Por qué Washington, pese a distancia con Gustavo Petro, sigue necesitando a Colombia?)



Dado el acercamiento del presidente Petro a estos países (especialmente Cuba y Venezuela), las relaciones se habían vuelto tirantes. Algo que también sucedió en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando declaró a Hugo Chávez su "nuevo mejor amigo" e instaló las negociaciones de paz con las Farc en Cuba.



"Por convencimiento propio y por razones políticas, la posición de Menéndez frente a Colombia y el resto de la región siempre ha pasado por Cuba. Un nuevo presidente sin ese apego emocional podría generar una dinámica diferente", sostiene un ex diplomático colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro y Gustavo Petro. Foto: Prensa Presidencial

De hecho, la persona que asumirá la presidencia de la Comisión tiene ese perfil y también es muy cercano a Colombia.



Se trata del senador Ben Cardin, de Maryland. Cardin lleva 17 en la Cámara Alta y muchos de ellos los ha dedicado a la región, y particularmente a Colombia.



Desde el 2017, Cardin es copresidente del Grupo de Asesores US-Colombia, una iniciativa del centro de pensamiento Atlantic Council compuesta por más de 30 personalidades de ambos países que se reúne y publica informes periódicos donde plantean recomendaciones para mejorar las relaciones bilaterales.

EE. UU. y Colombia tienen una relación diplomática sólida y productiva que ha resistido fluctuaciones económicas y conflictos internos FACEBOOK

TWITTER

"EE. UU. y Colombia tienen una relación diplomática sólida y productiva que ha resistido fluctuaciones económicas, conflictos internos y externos, crisis globales y transiciones políticas en ambos países. Hoy en día, la relación es un pilar clave de la estabilidad en el hemisferio occidental, y requiere un apoyo multipartidista continuo e inquebrantable en nuestros congresos y la atención sostenida de los formuladores de políticas, los académicos, el sector privado y los pueblos de ambos países", dijo el senador Cardin en uno de los más recientes reportes.



En ese mismo escrito, Cardin catalogó al país como un aliado "indispensable" en el abordaje de los retos más apremiantes de la región.



(Siga leyendo: Las estrategias que estaría aplicando Estados Unidos para evitar muertes por fentanilo)

Ben Cardin’s Back-to-Session Stats 📚🍎



Grade: Maryland’s Senior Senator



Year: 118th Congress



Favorite Subject: Law



Homeroom: Hart Building pic.twitter.com/jDCKmHgrrx — Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) September 5, 2023

Un rol que ahora, como futuro presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, con seguridad intentará profundizar.



El problema de Cardin, y por ende para el gobierno colombiano, es que el senador ya anunció su retiro a partir de enero del 2025.



Es decir, en 15 meses abandona el cargo y no es claro quién ocupará la presidencia a partir de entonces.



(Además: ¿Por qué no se ha ratificado a Elizabeth Manes como embajadora de EE. UU. en Colombia?)



Algo que, por supuesto, va a depender de los resultados de las elecciones de noviembre del año entrante y del futuro de Menéndez antes las cortes y ante el electorado, pues primero tiene que hacerse reelegir.



Si los demócratas retienen el control de la cámara alta, y Menéndez sigue emproblemado o no gana la reelección, el puesto, por antigüedad, le corresponde a la senadora Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire.

Shaheen, a diferencia de Cardin o el mismo Menéndez, no tiene una historia cercana con Colombia.



Lo que sí tiene es una visión dura frente al tema de las drogas pues su estado ha sido uno de los más afectados por la epidemia de los opioides en el país.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68