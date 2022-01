El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, llamó el miércoles a Rusia a elegir la "vía pacífica" en la crisis con Ucrania, durante una visita a Kiev para mostrar su apoyo antes de un encuentro crucial con su homólogo ruso esta semana.



Blinken visita Ucrania y luego se reunirá con sus aliados europeos en Berlín y el viernes tiene previsto un encuentro con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Ginebra. El alto funcionario estadounidense lanzó un llamado al presidente ruso, Vladimir Putin para que disipe los temores de una invasión y que adopte la vía de la diplomacia.



Blinken también aseguró que el presidente ruso dispone de la capacidad de atacar en "muy poco tiempo" el país vecino.



"Sabemos que hay planes en marcha para incrementar esa fuerza aún más en muy poco tiempo y eso da al presidente Putin la capacidad, también en muy poco tiempo, de tomar más acciones agresivas contra Ucrania", dijo Blinken



"Yo espero firmemente que podamos mantenernos en una vía pacífica y diplomática, pero en última instancia, esta es una decisión del presidente Putin", agregó Blinken en la embajada de Estados Unidos en Kiev.



El secretario de Estado advirtió que si Putin no sigue la vía de la diplomacia, estaría adoptando un camino "de confrontación con consecuencias para Rusia".



Las tensiones entre Moscú y occidente están en un nivel no visto desde la Guerra Fría después de que Rusia desplegara decenas de miles efectivos en la frontera con Ucrania que atizan los temores de un conflicto mayor en el este de Europa.



Rusia afirma que no tiene planes de lanzar una invasión, pero pide garantías de que Ucrania no será admitida en la Otán, a cambio de rebajar las tensiones. Antes de la reunión en Ginebra, Blinken viajará a Berlín para un encuentro con el Reino Unido, Francia y Alemania con el objetivo de mostrar una posición unida de las potencias occidentales.



El Secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken (C) es recibido por el Viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Dmytro Senik. Foto: AFP

Más ayuda militar a Ucrania de Estados Unidos

En las calles del bastión separatista de Donetsk en el este de Ucrania, los residentes le expresaron a la AFP sus esperanzas de que se evite un conflicto abierto.



"Las conversaciones son buenas, al menos no es la guerra", dijo Alexei Bokarev, un minero jubilado de 77 años. "Las armas están en silencio y las negociaciones están en marcha, esto implica que se está buscando algún tipo de solución, ¿Cómo va a terminar todo esto? Eso no lo sabe nadie", afirmó.



Antes de reunirse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que Putin podría estar preparando el envío de más tropas hacia Ucrania.



"Sabemos que hay planes en marcha para incrementar ese contingente en muy poco tiempo y eso da al presidente Putin la capacidad, a corto plazo, de lanzar más acciones agresivas contra Ucrania", afirmó Blinken.



Un alto funcionario que habló bajo condición de anonimato confirmó que Washington entregará 200 millones de dólares adicionales en ayuda militar para Ucrania, además de los 450 millones ya donados por el gobierno de Joe Biden.



"Estamos comprometidos con la soberanía de Ucrania y con su integridad territorial y vamos a seguir dándole a Ucrania el apoyo que necesita", indicó el funcionario.



Zelenski agradeció el incremento de esta ayuda "en tiempos difíciles".

Una 'situación extremadamente peligrosa' en Ucrania

Jen Psaki, Secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Foto: Archivo particular

Después del fracaso de la ronda de negociaciones de la semana pasada, la Casa Blanca advirtió el martes que Rusia estaba preparada para atacar a Ucrania "en cualquier momento".



La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki advirtió de que en Ucrania hay una "situación extremadamente peligrosa" y dijo que "ninguna opción está descartada".



El martes Lavrov dijo que no habrá más negociaciones con occidente hasta que haya una respuesta por escrito a sus demandas de seguridad. Además del veto a la entrada de Ucrania en la Otán, Rusia quiere limitar las actividades militares en los países del antiguo Pacto de Varsovia y las exrepúblicas soviéticas que integraron la alianza atlántica, tras el fin de la Guerra Fría.



Washington rechazó de plano las demandas rusas y advirtió a Moscú que si invade Ucrania se enfrenta a contundentes sanciones.



Las tensiones aumentaron el martes después de que Bielorrusia, que comparte una frontera con Ucrania y es un aliado de Moscú, anunció la llegada de tropas rusas para un ejercicio militar.



Un responsable estadounidense apuntó que este tipo de ejercicios puede ser el preludio de una presencia permanente de Rusia con armamento convencional y también con armas nucleares desplegadas en Bielorrusia. El conflicto este de Ucrania entre Kiev y los separatistas prorrusos ha provocado más de 13.000 muertos.

AFP

