China y EE. UU. acuerdan restablecer la comunicación de alto nivel entre sus ejércitos

Los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, se vieron las caras este miércoles en San Francisco (California) durante un encuentro que buscaba reducir las tensiones comerciales y geopolíticas que hay entre las dos potencias mundiales.



Un sonriente Biden estrechó la mano de Xi luego de que el líder chino se bajó de una limusina negra en el opulento Jardín Filoli en California, a menos de 50 kilómetros de San Francisco.

Entre los principales anuncios que se conocieron tras la reunión a puerta cerrada, Washington y Pekín acordaron restablecer las comunicaciones entre sus ejércitos, las cuales Pekín cortó después de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en 2022.



Ambas potencias dejaron claro que el objetivo es reabrir las líneas de comunicación en diferentes áreas para evitar que la competencia entre las dos potencias desemboque en un conflicto.

Los antecedentes de la inédita reunión

La reunión inédita entre ambos líderes, que es la primera que sostienen Biden y Xi en el último año, se dio al margen de la cumbre anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), es un intento de moderar el tono de ambas potencias en temas como Taiwán, sanciones e intercambio comercial.



Los dos líderes se encontraron en persona por última vez en Bali en noviembre de 2022, y las relaciones se enfriaron luego de que Estados Unidos derribó un supuesto globo espía de origen chino en febrero.



Antes de que iniciara la reunión a puerta cerrada, Biden, flanqueado por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el de Estado, Antony Blinken, tomó primero la palabra y habló por unos minutos a los medios. “Miembros claves de nuestro equipo tuvieron discusiones importantes” desde la última reunión entre ambos mandatarios que se celebró en noviembre de 2022, dijo el anfitrión estadounidense.



“Señor Presidente, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No siempre hemos estado de acuerdo (...) pero nuestras reuniones siempre han sido francas y directas. Es primordial que nos entendamos de verdad, de líder a líder”, agregó Biden.



Enseguida, el mandatario chino, que escuchó a su homólogo mediante traducción, dijo que “darse la espalda no es una opción (...). El planeta Tierra es lo suficientemente grande para que los dos países tengan éxito. Siempre y cuando se respeten mutuamente, coexistan en paz, serán completamente capaces de superar sus diferencias”, acotó Xi.



Y agregó: “Usted y yo estamos al frente de las relaciones entre China y Estados Unidos (...) Espero con ansias tener un intercambio en profundidad”.



Tras las declaraciones a la prensa, Biden agradeció a los reporteros presentes y luego se dio inicio a una extensa reunión a puerta cerrada que duró cuatro horas.

¿Qué se espera y por qué es importante la reunión entre Biden y Xi?

Un acercamiento entre Pekín y Washington podría también beneficiar conflictos armados, como el de Israel y Hamás.



Biden insistió en remarcar en vísperas de la cumbre que Estados Unidos no trata "de separarse de China", sino de "cambiar la relación para mejor". Dijo que quería "volver a un ritmo normal de correspondencia, pudiendo atender el teléfono y hablar si hay una crisis".



China ha puntualizado que Xi y Biden discutirán "paz mundial y desarrollo", y añadió que no "tenía miedo de la competencia". Desde Moscú, el Kremlin consideró este miércoles que era "importante" este encuentro entre Biden y Xi.



"Cada reunión entre representantes de las dos economías más grandes del planeta es importante para todos", dijo Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Los puntos que generan tensión entre Estados Unidos y China

Antes de la reunión, Biden señaló que China tiene "problemas reales". "El presidente Xi es otro ejemplo de cómo se está asentando el restablecimiento del liderazgo estadounidense en el mundo. Tienen problemas reales", dijo Biden sin dar más detalles durante un evento de recaudación de fondos horas antes de la reunión.



"Esta es una relación compleja, competitiva, que podría fácilmente derivar en un conflicto o confrontación si no se maneja de forma adecuada", dijo Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.



Pero en los meses recientes, Pekín y Washington han optado por la diplomacia de alto nivel, que desembocó en el anuncio, menos de una semana antes de la cumbre, de la visita de Xi.



Se esperaba también que Biden le advirtiera a China que no interfiera en las elecciones que se celebrarán en dos meses en Taiwán, la autoproclamada democracia sobre la cual Pekín clama soberanía y que no descarta tomar por la fuerza.



Se especula que esté también en la mesa un acuerdo para limitar el uso de la inteligencia artificial en sistemas de armamento nuclear.



Xi Jinping, presidente de China. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP

El fentanilo, otro gran punto de la discusión

También se esperaba que se discutiera la posible cooperación para limitar las exportaciones chinas de ingredientes para el fentanilo, opioide sintético que ha causado un alto número de muertes en ciudades estadounidenses como San Francisco, sede de la reunión.



El tema debe ser abordado en reuniones bilaterales que los mandatarios tendrán por separado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó el martes su canciller Alicia Bárcena.



López Obrador se reunirá el jueves con Xi Jinping, el primer encuentro entre ambos mandatarios, que debe enfocarse en asuntos económicos, mientras que el viernes lo hará con Biden con quien ya estuvo a comienzos de año.



La cumbre de la APEC, que reúne a los líderes de las 21 economías del bloque Pacífico, se desarrolla hasta el viernes en San Francisco.

¿Cómo se organizó la reunión entre las dos potencias mundiales?

La reunión fue coreografiada con cuidado para evitar malentendidos y se realiza bajo estrictas medidas de seguridad.



Antes del inicio de la reunión, representantes de los dos países anunciaron el lanzamiento de un grupo de trabajo conjunto sobre el cambio climático para fortalecer su coordinación en "uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo".

Redacción Internacional

*Con AFP