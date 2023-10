La cumbre sobre la que están puestos los ojos del mundo: Biden-Xi en San Francisco

Todas las miradas están puestas en la próxima reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), que se celebrará en San Francisco del 11 al 17 de noviembre. Y con razón: existe una clara posibilidad de que el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, se reúnan al margen de este encuentro panregional, exactamente un año después de su último acercamiento en Bali, en vísperas de la cumbre anual del G20.

La reunión de Bali logró poco. Si bien Biden y Xi acordaron establecer una “base” para la deteriorada relación chino-estadounidense, el resultado ha sido cualquier cosa menos estable. Casi tres meses después de la cumbre de Bali, el derribo por parte de Estados Unidos de un globo de vigilancia chino fue seguido de una congelación temporal de los contactos diplomáticos, sanciones adicionales a la tecnología china y varios enfrentamientos entre los dos ejércitos más poderosos del mundo.

Mientras tanto, el Congreso estadounidense ha aumentado la presión sobre Taiwán, y Xi acusó a Estados Unidos de aplicar una “contención total”. ¡Vaya base!



Otra cumbre Biden-Xi podría ser una segunda oportunidad muy necesaria. Ambas partes parecen estar trabajando arduamente en la planificación. A diferencia de la reunión de Bali, la cumbre de San Francisco debe estar preparada para el éxito. Con la relación entre Estados Unidos y China en serios problemas y un mundo devastado por la guerra que necesita urgentemente liderazgo, la próxima cumbre debería perseguir tres objetivos clave.

Otra cumbre Biden-Xi podría ser una segunda oportunidad muy necesaria... A diferencia de la reunión de Bali, la cumbre de San Francisco debe estar preparada para el éxito FACEBOOK

TWITTER

El primero son los resultados. A pesar de la aversión revisionista de Estados Unidos a comprometerse con China –en efecto, culpando del conflicto actual a décadas de “apaciguamiento” que comenzaron cuando China se unió a la Organización Mundial del Comercio en 2001–, es fundamental encontrar un terreno común sobre el que restablecer un diálogo constructivo.



La atención debería centrarse menos en los eslóganes (la “base” del año pasado o la “reducción de riesgos” de este año) y más en objetivos claros y alcanzables. Esto podría incluir la reapertura de consulados cerrados (por ejemplo, el consulado de Estados Unidos en Chengdu y el consulado chino en Houston), flexibilizar los requisitos de visado, aumentar los vuelos aéreos directos (ahora son 24 por semana, en comparación con los más de 150 anteriores al covid) y la reanudación de los vuelos populares e intercambios de estudiantes (como el Programa Fulbright).

Abrir la puerta

Mejorar los vínculos entre ambos pueblos –que los dos presidentes pueden abordar fácilmente si realmente quieren volver a comprometerse– a menudo conduce a una reducción de la animosidad política. Al buscar la fruta más fácil, Biden y Xi podrían abrir la puerta a conversaciones sobre temas más polémicos, como la relajación de las restricciones a las ONG, el pegamento (puntos comunes) que mantiene unidas a las sociedades o abordar la crisis del fentanilo, en la que ambos países desempeñan un papel vital.



Pero el resultado más urgente sería la reanudación de las comunicaciones regulares entre militares, que los chinos suspendieron después de que la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitara Taiwán en agosto de 2022.

El peligro que supone esta ruptura de los contactos militares fue evidente durante el fiasco de los globos a principios de febrero, así como en los recientes casi accidentes entre buques de guerra de las dos superpotencias en el estrecho de Taiwán y aviones sobre el mar de China Meridional. A medida que aumentan las tensiones entre dos ejércitos poco comunicativos, los riesgos de conflicto accidental son altos y van en aumento.



En segundo lugar, también es necesario articular metas ambiciosas. Una declaración conjunta de Biden y Xi debería subrayar su reconocimiento compartido de dos amenazas existenciales a las que se enfrentan ambos países: el cambio climático y la salud global.

Una declaración conjunta de Biden y Xi debería subrayar su reconocimiento compartido de dos amenazas existenciales a las que se enfrentan ambos países: el cambio climático y la salud global FACEBOOK

TWITTER

Aunque el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se ha reunido con altos funcionarios chinos varias veces este año, la colaboración en materia de energía limpia se ha estancado debido a supuestas preocupaciones de seguridad nacional de ambas partes. Además, el progreso en materia de salud mundial sigue viéndose obstaculizado por el teatro político del intenso debate sobre los orígenes del covid-19.



Por supuesto, difícilmente se puede esperar que una cumbre Biden-Xi resuelva estos problemas existenciales. Pero nombrarlos es un gesto simbólico importante, evidencia de un compromiso compartido con la gestión colectiva de un mundo cada vez más precario. Ese es especialmente el caso con el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, que corre el riesgo de desembocar en un conflicto regional importante al mismo tiempo que la guerra de Ucrania se encuentra en un momento crucial. Estados Unidos y China podrían marcar una diferencia real negociando acuerdos de paz en ambas guerras.

Cambio de diplomacia

En tercer lugar, las relaciones chino-estadounidenses necesitan una nueva arquitectura de compromiso. Una reunión entre Biden y Xi en San Francisco el próximo mes sería sin duda un acontecimiento positivo. Pero las cumbres anuales no son suficientes para resolver conflictos profundamente arraigados entre dos superpotencias.



Durante mucho tiempo he sido partidario de un cambio de la diplomacia personalizada que ocurre durante las poco frecuentes reuniones entre líderes a un modelo institucionalizado de compromiso que proporcione un marco permanente y sólido para la detección y resolución continua de problemas.

Las cumbres anuales no son suficientes para resolver conflictos profundamente arraigados entre dos superpotencias FACEBOOK

TWITTER

Mi propuesta de crear una Secretaría entre Estados Unidos y China es una de esas posibilidades. No obstante la recepción generalmente positiva que ha tenido esta idea en China y en otras partes de Asia, los responsables políticos estadounidenses no han mostrado ningún interés. De hecho, el representante estadounidense Mike Gallagher, presidente republicano del nuevo Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, está tocando el tambor del “compromiso zombi”, advirtiendo que los esfuerzos por reconectarse con los chinos podrían conducir a la desaparición de Estados Unidos.



Al mismo tiempo, me siento alentado por el establecimiento de cuatro nuevos grupos de trabajo entre Estados Unidos y China, resultado de los esfuerzos diplomáticos del verano. Pero esto no es suficiente, especialmente si se compara con los 16 grupos de trabajo activos que se establecieron bajo el paraguas de la Comisión Conjunta sobre Comercio y Negocios, que la administración Trump disolvió en 2017.

Las cumbres entre líderes nacionales a menudo no son más que eventos mediáticos. Lamentablemente, ese fue el caso el año pasado en Bali. Ni Estados Unidos ni China –por no hablar del resto del mundo– pueden permitirse un resultado igualmente vacío este año en San Francisco.



El tiempo para la acción colectiva se está acortando. No se debe desperdiciar ninguna oportunidad para que Biden y Xi lleguen a un acuerdo sobre resultados realistas, subrayen objetivos aspiracionales y sienten las bases para una nueva arquitectura de compromiso.

AUTOR: ESTEBAN S. ROACH (*)

© PROJECT SYNDICATE - NEW HAVEN



(*) Stephen S. Roach, miembro de la facultad de la Universidad de Yale y expresidente de Morgan Stanley Asia, es el autor de Unbalanced: The Codependency of America and China’(Yale University Press, 2014) y Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives (Yale University Press, 2022).

EE. UU. y China trabajarán para que se dé una reunión

Estados Unidos y China acordaron trabajar con miras a que se dé una reunión entre los líderes de ambos países el próximo mes, dijeron funcionarios luego de que el presidente Joe Biden se reuniera el viernes con el principal diplomático de Pekín en la Casa Blanca.



Después de cinco años, un funcionario chino del más alto nivel -el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi- realizó una inusual visita de tres días a Washington. Tras la reunión de Biden y Wang Yi, la Casa Blanca dijo que ambos países “reafirmaron” que estaban “trabajando juntos con miras a una reunión del presidente Biden y el presidente Xi Jinping en San Francisco en noviembre”, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.



Biden y Xi no han mantenido contacto directo desde una reunión en Bali en 2022.

Tras el encuentro con Wang Yi, Biden también llamó a China a responder juntos a “los desafíos globales” y expresó su deseo de volver a reunirse con el presidente chino.



Fuentes de la Casa Blanca dijeron que una de las mayores prioridades de la Administración es restablecer la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países para luchar contra el tráfico de precursores de fentanilo, por lo que el asunto formaría parte de la agenda.



AFP

Washington

Más noticias 'A Fondo':