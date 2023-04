"Entre otras, felicitaciones por su cumpleaños. Debe ser muy duro llegar a los 40”. Con esa broma, el presidente Joe Biden le puso desde el inicio el tono al encuentro de este jueves con su homólogo colombiano Gustavo Petro (que en realidad cumplió 63) en la Casa Blanca.



Afable, hablando de temas en los que existen coincidencias, pero dejando entrever que hay otros en los que quizá no, el mandatario estadounidense dejó claro que lo que sí existe es voluntad para acercarse.



Como se esperaba, el mandatario estadounidense arrancó destacando la “gran alianza” que existe entre Estados Unidos y Colombia y la “importancia” que le pone su administración a las relaciones bilaterales.



“Siempre he pensado que Colombia es clave en este continente. Es la piedra angular. Compartimos esfuerzos y creo que si trabajamos juntos podemos crear un continente que sea unido, igualitario y económicamente próspero”, dijo Biden tras hacer énfasis en temas comunes de la agenda como el cambio climático, la migración y la lucha contra las drogas.

El mandatario estadounidense también le agradeció a Petro el compromiso que seguía mostrando Colombia al dar refugio a millones de migrantes venezolanos y “su franca defensa de la paz y los derechos humanos en el continente”.

Palabras que muchos interpretaron como un mensaje a la luz de los acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro y el impacto que podría tener en un eventual regreso a la democracia plena en Venezuela.



Petro, por su parte, le agradeció a Biden la invitación a la Oficina Oval y le dijo que, desde su perspectiva, la agenda común entre ambos países debía estar marcada por la “democracia, la libertad y la paz”. Hizo, además, mucho énfasis en la necesidad de “descarbonizar” el continente y acabar con la dependencia del gas y el petróleo.



El presidente Gustavo Petro fue recibido por el mandatario estadounidense Joe Biden en Estados Unidos. Foto: Presidencia

Un tema en el que encontró una sintonía inmediata con Biden. El presidente estadounidense, quizá en el único hecho tangible del encuentro en la Casa Blanca, anunció un programa para invertir hasta 500 millones de dólares en el rescate de la Amazonia.



Quizá en alusión a la “piedra angular” de Biden, o al menos usándola como metáfora, Petro le dijo al mandatario estadounidense que no veía al país como una piedra, sino como algo fluido y cambiante.



Cruzada las pleitesías oficiales – y alguna que otra indirecta- ambos mandatarios se retiraron de la Oficina Oval para instalar la sesión de trabajo con la delegaciones de ambos países.



A Biden lo acompañó un equipo del más alto nivel encabezado por su secretario de Estado, Antony Blinken; el secretario para la Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas; el Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sulllivan; la asesora presidencial para Asuntos de Seguridad Interna, Elizabeth Sherwood-Randall; la directora de USAID, Samantha Power; el Enviado Especial para el Clima, John Kerry; el Asesor Especial para las Américas, Chris Dodd; el Embajador Encargado, Francisco Palmieri; el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, y el Asesor de Seguridad Nacional, Juan González.



El presidente, por su parte, estuvo rodeado por el Canciller, Álvaro Leyva; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; la jefa de Gabinete, Laura Sarabia; el presidente del Senado, Roy Barreras, y el embajador, Luis Gilberto Murillo.



Aunque estaba previsto que la reunión duraría una hora terminó extendiéndose por casi dos horas. A la salida de la Casa Blanca, Petro hizo ante los medios un resumen del encuentro, desde su perspectiva.



Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro habló ante la prensa para hablar de la reunión con el mandatario Joe Biden. Foto: Presidencia

Dijo, por ejemplo, que la crisis climática del planeta y cómo abordarla había consumido gran parte del tiempo y que Biden había respondido muy bien a su propuesta de cambiar deuda externa por acciones en este frente.



Por supuesto, también se habló de la lucha contra las drogas, tema que lleva décadas en la mesa de las relaciones entre ambos países y que no podía faltar. Según Petro, la administración Biden concuerda en que no se puede fumigar sobre seres humanos que no tienen otra alternativa de vida y que el énfasis debe estar en la persecución de los narcos de interdicción droga.



Y en eso, dijo el presidente, le pidió ayuda al mandatario demócrata.



“Necesitamos más embarcaciones, más lanchas, más drones. Hasta ahora los resultados de la interdicción son buenos comparados con los que se tenían en el mismo periodo, en el gobierno pasado. Se ha triplicado la interdicción de insumos. Digamos, hay un avance importante, no digo que esté completo, pero sí dificulta la economía ilícita de la cocaína”, dijo el presidente colombiano.



Fuentes consultadas por este diario sostiene que, si bien EE. UU. está dispuesto a considerar estas ayudas y cambios en enfoque, les preocupa la ausencia de un plan concreto.

El otro tema delicado que surgió en las discusiones fue el de Venezuela y la conferencia que Petro convocó para la semana entrante en Bogotá. Según Petro, lo que propuso fue crear dos rieles que avanzarían de manera paralela.



“Uno, el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones (que ha impuesto EE. UU.) De tal manera que lleguemos a una meta, que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino social y político”, dijo el mandatario.



Sobre la respuesta de Biden a su propuesta, Petro solo dijo que había quedado sobre la mesa “una estrategia para hacer primero elecciones y después levantar sanciones o, paulatinamente, en la medida en que se va cumpliendo una agenda electoral, se vaya también paralelamente levantando”.



Fuentes estadounidenses sostienen que están abiertos a la alternativa pero irán procediendo con mucha cautela pues Maduro tiene un largo historial de incumplimientos.



Y eso también se lo dejaron claro al mandatario colombiano



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

