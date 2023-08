El presidente Joe Biden viajará a Hawái la próxima semana para reunirse con sobrevivientes y rescatistas que aún buscan víctimas de los incendios que arrasaron el archipiélago y dejan más de un centenar de muertos.



El incendio, que destruyó la histórica ciudad de Lahaina, en Maui, es el más mortífero en Estados Unidos en más de un siglo, y el gobernador de Hawái, Josh Green, dijo reiteradamente que la cantidad de muertos podría hasta duplicarse.

Las autoridades del condado de Maui informaron el martes por la noche de 106 víctimas mortales; entre ellos dos mexicanos, según la cancillería de México.



Hasta la fecha, sólo un cuarto de la zona siniestrada en Lahaina, en el litoral oeste de la isla de Maui, ha sido rastreada por perros entrenados en tareas de búsqueda de cuerpos, según Green.



Unos contenedores refrigerados fueron instalados en la isla a modo de morgue provisional, además de personal del ministerio de Salud, para agilizar el complicado proceso de identificación de las víctimas, constató un periodista de la AFP.



Biden y su esposa Jill se reunirán el lunes en Maui "con los primeros socorristas, supervivientes y funcionarios federales, estatales y locales", informó la Casa Blanca en un comunicado. "Sigo comprometido en dar todo lo que la gente de Hawái necesita mientras se recuperan de este desastre", dijo el presidente en X, antes Twitter.

Difícil identificación

El proceso para identificar a las víctimas avanza lentamente. Las autoridades recogieron muestras de ADN de 41 personas con familiares desaparecidos en la tragedia. Sólo cinco de los fallecidos han sido identificados.



Funcionarios del condado de Maui difundieron dos de sus nombres después de haber notificado su muerte a los allegados. Cientos de personas siguen dadas por desaparecidas, aunque este número se va reduciendo a medida que las comunicaciones se restablecen en la isla.



En Lahaina, que tenía 12.000 habitantes antes de la tragedia, más de 2.000 edificios quedaron destruidos y muchas viviendas arrasadas. El presidente Biden firmó la declaración de catástrofe natural para poder financiar los equipos de emergencia y la reconstrucción. La gestión de la crisis ha sido duramente criticada y muchos habitantes han dicho sentirse abandonados por las autoridades.

Aferrada al malecón

"Lo que ocurrió, en mi opinión, roza la negligencia (...) Sólo estoy aquí porque me salvé yo misma", aseguró a la AFP Annelise Cochran, una mujer de 30 años que sobrevivió a las llamas porque se lanzó al mar.



Cuando se vio rodeada por las llamas en el malecón de Lahaina, esta nadadora experimentada no lo pensó dos veces y, como otras personas, vio que lanzarse al mar era su única alternativa.



Pasó entre cinco y ocho horas en el agua, aferrada al muro de rocas que bordea el fin del malecón, antes de que pudieran rescatarla. Más de una semana después del devastador incendio, las autoridades de Maui intentan dar refugio a los supervivientes, que perdieron casi todo.



Unos 2.000 alojamientos (habitaciones de hotel, establecimientos Airbnb o de particulares) son accesibles gratuitamente para los residentes durante al menos 36 semanas. Pero, las polémicas y las críticas sobre la gestión de las autoridades ante este tipo de catástrofes no dejan de crecer. Muchos señalan que algunos equipos de bomberos no pudieron actuar rápidamente porque las bocas de incendio estaban secas o con un caudal muy bajo.



El proveedor de electricidad Hawaiian Electric también es objeto de una denuncia por no haber cerrado la corriente, pese al alto de incendio y los fuertes vientos procedentes de un huracán que pasaba al suroeste de Maui. Estos incendios acontecen en medio de un verano marcado por fenómenos extremos en todo el mundo, como los fuegos sin precedentes en Canadá, todos ellos relacionados con el cambio climático según los expertos.

AFP