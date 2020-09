Biden viajará este jueves a Kenosha tras la visita de Trump

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, y su esposa, Jill, viajarán este jueves a Kenosha (Wisconsin, EE. UU.), tras las protestas y disturbios de los últimos días después de que un policía le disparó siete balas a un afroestadounidense.

La campaña del aspirante informó en un comunicado de que Biden mantendrá una "reunión comunitaria" para "unir a los estadounidenses para sanar" y abordar los desafíos que enfrenta el país.



Además, Biden y su esposa se reunirán con la familia de Jacob Blake, el afroestadounidense paralizado de cintura para abajo tras recibir siete disparos de un policía blanco en la espalda, según confirmó una fuente de su campaña al diario The Washington Post.



El presidente estadounidense, Donald Trump, también visitó Kenosha el martes, pero no se reunió con la familia de Blake porque, según aseguró, le pidieron tener un abogado presente y él lo consideró "poco apropiado"



El caso de Blake originó una ola de protestas raciales y altercados en esa población, y

Biden opinó que tanto el policía que hirió a ese hombre como el que mató en marzo a la afroamericana Breonna Taylor en Louisville (Kentucky) deberían enfrentar cargos.



"Creo que, como mínimo, los agentes tienen que enfrentar cargos", dijo Biden durante una rueda de prensa este miércoles en Wilmington (Delaware).



La de Biden será la primera visita de un candidato presidencial demócrata a Wisconsin desde 2012, porque la aspirante en las elecciones de 2016, dedicó poca atención a ese estado que Trump acabó ganando por una ventaja de menos del 1 %, y que será uno de los más importantes en los próximos comicios.



Durante su visita a Kenosha el martes, Trump acusó a los participantes en las protestas de hacer "terrorismo doméstico": "No estaríamos aquí sin nuestras fuerzas de orden público", afirmó el mandatario.



En los disturbios derivados del caso de Blake, dos personas perdieron la vida y una tercera resultó herida por el presunto ataque con un fusil de asalto de un adolescente de 17 años, que ha sido detenido y acusado de homicidio en primer grado.



Desde la campaña de reelección del mandatario, su jefe de Comunicaciones, Tim Murtaugh, criticó que Biden viaje ahora a Wisconsin, cuando no lo hizo con motivo de la Convención Nacional Demócrata hace dos semanas.



En un principio estaba previsto que la convención se celebrara en la ciudad de Milwaukee, en ese estado, pero debido a la pandemia de coronavirus el evento se hizo finalmente virtualmente, y Biden dio su discurso de aceptación de la nominación del partido a la Presidencia desde Wilmington (Delaware), donde reside.



"¿Qué ha cambiado científicamente para que en un breve periodo de tiempo ahora él pueda subir a un avión"?, dijo irónico Murtaugh, en una llamada con periodistas.



Asimismo, desde la campaña de Trump criticaron que Biden vaya a hacer un recorrido para comprobar los daños materiales en Kenosha presuntamente "causados por sus partidarios del ala de izquierda".



EFE