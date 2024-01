Biden promete 'cerrar la frontera' con México si el Congreso le da autoridad para ello

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reafirmó este sábado su intención de "cerrar la frontera" con México si el Congreso le otorga la autoridad para hacerlo mediante la aprobación de un proyecto legislativo que senadores demócratas y republicanos han estado negociando durante las últimas semanas.



"Si ese proyecto fuera aprobado como ley, cerraría la frontera ahora mismo", afirmó Biden en un discurso durante una cena del Partido Demócrata en Carolina del Sur, estado que el 3 de febrero iniciará el proceso de primarias demócratas de cara a las elecciones de noviembre.

Biden expresó su respaldo a la iniciativa que senadores de ambos partidos llevan negociando desde hace semanas y que describió como "el proyecto de seguridad fronteriza más duro e inteligente de la historia".



El presidente expresó su intención de "cerrar la frontera" por primera vez en un comunicado distribuido anoche por la Casa Blanca. Sin embargo, esta fue la primera ocasión en que lo expresó públicamente frente a las cámaras de televisión.



Esas declaraciones representan un cambio significativo no solo en el tono de Biden, sino también en la postura tradicional del Partido Demócrata sobre inmigración, y además, reflejan la importancia que el asunto ha ganado para su campaña de reelección.



El expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito para ser el candidato del Partido Republicano, centra la mayor de sus mítines en migración y ha dejado claro que piensa usar ese tema contra Biden.



Según el diario The Washington Post, cuando Biden habla de "cerrar la frontera" se refiere a una cláusula incluida en el proyecto legislativo y que permitiría expulsar a los migrantes cuando las detenciones en la frontera con México superen las 5.000 durante un promedio de cinco días.



Bajo esta cláusula, la mayoría de los migrantes que cruzan irregularmente la frontera no podrían solicitar asilo, de acuerdo con The Washington Post, que cita fuentes familiarizadas con el texto del proyecto.



Durante ese período, los migrantes podrían pedir asilo en los puertos de entrada, pero con un número limitado de plazas disponibles.



Esta medida permitiría la expulsión indefinida de migrantes hasta que las detenciones en la frontera con México disminuyan a menos de 3.750 por día, según el diario.



El texto del proyecto legislativo aún no es público, pero los senadores han dicho que esperan divulgarlo la próxima semana.



El Senado, bajo control demócrata, se ha mostrado dispuesto a aprobar el proyecto. Sin embargo, los republicanos de la Cámara Baja, donde ostentan la mayoría, ya han manifestado su rechazo y, además, Trump les ha pedido que rechacen cualquier compromiso con los demócratas.



El acuerdo fronterizo es parte de un paquete más amplio de medidas que se están negociando en el Congreso.



Dentro de este paquete se incluyen nuevos fondos de ayuda para Ucrania e Israel, partidas que son una prioridad para Biden y cuya aprobación ya pidió al Congreso en octubre.



Sin embargo, los republicanos han rechazado aprobar dicha ayuda a menos que se realicen cambios en el sistema de asilo y migratorio, lo que ha llevado tanto a Biden como a los miembros del Congreso a la situación actual.

EFE

