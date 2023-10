Joe Biden le pedirá al Congreso de Estados Unidos ayuda 'urgente' para Israel y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que este viernes enviará al Congreso una solicitud presupuestaria "urgente" para financiar "las necesidades de seguridad nacional" de Estados Unidos y apoyar a Israel y Ucrania.



"Es una inversión inteligente que pagará dividendos para la seguridad estadounidense durante generaciones", afirmó Biden en un discurso desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el cual está siendo transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país.

Biden, afirmó que, si el grupo palestino Hamás y el líder ruso, Valdímir Putin, no pagan por el dolor que han provocado en Israel y Ucrania, respectivamente, entonces habrá más "caos" y "destrucción" en el mundo.



"La historia nos ha enseñado que, cuando los terroristas no pagan un precio por su terror, cuando los dictadores no pagan el precio por su agresión, causan más caos, muerte y destrucción", dijo Biden en un discurso, el cual fue transmitido en directo por las principales cadenas de televisión del país.



Los presidentes de EE. UU. suelen pronunciar este tipo de discursos cuando quieren transmitir a la nación cierto sentido de gravedad y urgencia. Este es el segundo discurso en el Despacho Oval que ofrece Biden desde que llegó al poder en 2021, después de otro que ofreció en junio sobre el techo de deuda.

(En desarrollo).

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO