El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este jueves a Israel que usará "todos los elementos de su poder nacional" para evitar que Irán se haga con un arma nuclear.



Biden expresó ese compromiso en una declaración conjunta que firmó junto al primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid.

En la declaración, hecha pública por la Casa Blanca, "Estados Unidos enfatiza su compromiso de no permitir nunca que Irán adquiera un arma nuclear, y que está preparado para usar todos los elementos de su poder nacional para asegurar ese resultado".



La declaración no aclara si Washington estaría dispuesto a recurrir a la vía militar; pero, en una entrevista retransmitida ayer miércoles en el Canal 12 de noticias israelí, Biden dijo que estaría dispuesto a usar la fuerza contra Irán si desarrolla una bomba nuclear, pero lo haría "como último recurso".



Joe Biden y Yair Lapid en Israel Foto: JACK GUEZ / AFP

En el texto, además, Estados Unidos reafirma su compromiso para hacer frente a las "agresiones y actividades desestabilizadoras de Irán", ya sea directamente o a través de grupos afines, entre los que el texto cita al libanés Hizbulá o los palestinos Hamás y Yihad Islámica.

Biden no esperará mucho

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que no va a esperar indefinidamente a que Irán se decida a salvar el pacto nuclear suscrito en 2015.

Cuando eso ocurra no lo sé, pero no vamos a esperar para siempre. FACEBOOK

Preguntado en una rueda de prensa en Jerusalén sobre si hay una fecha límite para que Irán acepte las condiciones propuestas por EE.UU., Biden respondió: "Cuando eso ocurra no lo sé, pero no vamos a esperar para siempre".



El Gobierno de Biden ha estado negociando con Teherán de manera indirecta con mediación europea desde 2021 para revivir el pacto, pero las negociaciones llevan atascadas desde marzo y la Casa Blanca cada vez es más pesimista sobre la posibilidad de un entendimiento.

Programa nuclear iraní

El expresidente Donald Trump en su discurso en la convención de la Asociación Nacional del Rifle. Foto: AFP

El programa nuclear iraní se ha convertido en uno de los protagonistas de la visita de Biden a Israel, principal enemigo de Teherán en la región y que se opone a que Washington vuelva al pacto nuclear suscrito en 2015 y del que el expresidente Donald Trump (2017-2021) se salió en 2018.



Por otro lado, la declaración reafirma el compromiso "bipartidista" y "sacrosanto" de Estados Unidos con la seguridad de Israel y promete que "fortalecerá" la capacidad de Israel para que pueda defenderse por sí mismo ante cualquier amenaza.



El compromiso de EE. UU. con la seguridad de Israel se ha materializado en la práctica con la entrega de ayuda militar.



En el documento, Washington se compromete a cumplir con la promesa que hizo en 2016 el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), en el que Biden ejerció de vicepresidente, para entregar al Estado hebreo ayuda por valor de 38.000 millones de dólares entre 2019 y 2028.



Biden, además, se compromete a pedir al Congreso que apruebe más fondos para sistemas de defensa área. Estados Unidos ha destinado solo este año mil millones de dólares al sistema "Cúpula de Hierro" y, ahora, Israel quiere que Washington apoye económicamente un nuevo sistema de defensa antiaérea de energía láser, cuyo objetivo es derribar misiles y drones antes de que impacten en suelo israelí.

El texto también reafirma "los lazos inquebrantables" que unen a las dos naciones y plasma su preocupación por la situación en Ucrania. Este es el segundo día de la visita de Biden a Israel, su primera parada en una breve gira por Oriente Medio que también le llevará a Cisjordania y Arabia Saudí.

Irán lanza advertencia

Ebrahim Raisi, presidente de Irán Foto: IRANIAN PRESIDENCY / AFP

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió este jueves a Washington y sus aliados de Oriente Medio que no deberían intentar desestabilizar la región, tras la firma de la asociación estratégica entre Israel y Estados Unidos frente a Teherán.



"Declaro a los estadounidenses y a sus aliados regionales que la nación iraní no aceptará ninguna inseguridad ni crisis en la región", dijo el presidente durante un discurso retransmitido por televisión, en el marco de un desplazamiento al oeste del país.



"Cualquier error en esta región será recibido con una respuesta firme y lamentable", señaló.

