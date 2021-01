Estos fueron los mensajes de Joe Biden en su primer discurso

En su primer discurso como presidente de Estados Unidos, justo después de jurar el cargo este miércoles ante el Capitolio, Joe Biden habló sobre la necesidad de unir al país "en un momento de crisis sin precedentes".



"Este es el día de Estados Unidos, este es el día de la democracia. Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, si no de una causa, la causa de la democracia. La voluntad del pueblo se ha tomado en cuenta y hemos aprendido, una vez más, que la democracia es frágil, pero valiosa y, en este momento, ha prevalecido", señaló el presidente Joe Biden en su primer discurso oficial.



Centralmente, el presidente hizo un llamado a la "unidad" del país y prometió ser el presidente de todos los estadounidenses.



Biden, de 78 años, juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne delante del Capitolio de Estados Unidos. "Hemos llegado tan lejos, pero todavía tenemos que ir más lejos", afirmó Biden, quien dijo que queda mucho por "sanar".



En su discurso, el veterano político afirmó que Estados Unidos enfrenta "el surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico", pero afirmó que estas amenazas van a ser derrotadas.



"Sé sobre la resiliencia de nuestras constitución y la fortaleza de nuestra nación. Acabo de tomar el juramento sagrado que hizo por primera vez George Washington, donde la historia de nuestra nación depende no solo de algunos, sino de todos nosotros", puntualizó.

Esta ceremonia sin público recordó a los 400.000 muertos por la pandemia en el país con un conjunto de banderas estadounidenses plantadas en la explanada frente al Capitolio. Biden quiso, además, rendir un homenaje a las víctimas con un minuto de silencio y advirtió durante su discurso que Estados Unidos enfrenta la fase más "mortífera" de la pandemia.



"En mi primer acto como presidente, les pido que se unan en un acto de silencio y oración por todas las personas que hemos perdido durante esta pandemia", instó a los invitados Biden, quien también se refirió al asalto al Capitolio expresando que "volveremos a fijar nuestra vista en una nación que somos y que podemos ser".



El discurso de Joe Biden se destacó por su mensaje reconciliador y por los retos que le esperan, a EE. UU. como nación, de ahora en adelante.



"Vamos a avanzar con urgencia porque tenemos mucho que hacer (...) hay mucho para sanar, pero también mucho para ganar. Pocas personas, en la historia de nuestra nación, han tenido tantos desafíos como el que estamos pasando ahora. Un virus que nos afecta, millones de empleos perdidos, el grito de una justicia racial que demandan que el sueño de una justicia para todos ya no se va postergue más", destacó.



Además, indicó que toda su alma estaba en ese juramento. "Hoy, 20 de enero, toda mi alma está en la causa de lograr que todos los estadounidenses se unan y pido a todos que me sigan en este camino". "Podemos superar el virus letal, reconstruir a la clase media, generar un cuidado de salud para todos, lograr justicia racial y lograr que EE. UU. sea de nuevo la fuerza en el mundo".



Biden también se refirió ante las profundas diferencias que han afectado a EE. UU. por años, como el racismo. "Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, de que todos somos creados como iguales, pero ante la batalla en la que el racismo y las luchas nos han dividido durante mucho tiempo".

Miles de banderas engalanaron el Capitolio en homenaje a las víctimas por el covid-19 en EE. UU. Foto: AFP

Para esto, se propuso invitar a todos los estadounidenses a pasar juntos la página de la crisis por el coronavirus. "Nos hemos unido para lograr avanzar, y podemos hacer eso ahora. Nos podemos ver, no como adversarios, sino como vecinos. Nos podemos tratar con respeto. Porque sin unidad, no hay paz, solo amargura y furia".



"La discrepancia nunca debe llevar a la desunión y me comprometo a ser un presidente para todos los estadounidenses y voy a luchar tanto para los que me respaldaron, como para los que no me apoyaron", expresó.



Adicionalmente, señaló que este será un esfuerzo junto con la comunidad internacional. "Vamos a liderar por el poder de nuestro ejemplo. Ustedes serán socios fuertes en paz, seguridad y cooperación. En mi primer acto como presidente, les pido que se unan en un acto de silencio y oración por todas las personas que hemos perdido durante esta pandemia".

Otro de los elemento que vale la pena destacar del discurso de Joe Biden es el reiterado mensaje de su defensa a la democracia. "Este es un momento de prueba, enfrentamos un ataque ante la democracia y la verdad (...) Tenemos que ser atrevidos porque hay tanto que hacer que, les prometo, vamos a ser juzgados por la forma en que resolvamos esta cascada de crisis", mencionó el presidente.



No obstante, insistió en que se esforzará por escribir, conjuntamente, "el siguiente capítulo de la historia de EE. UU.", mencionando que "sonará como una canción que significa mucho para mí: El trabajo de las plegarias nos ha traído a este día, cuál será nuestro legado...".



De esta manera, el nuevo presidente prometió "dar lo mejor de sí". "Estados Unidos: cuando termine mi mandato diré que di lo mejor de mí" y aseguró que no descansará hasta lograr este objetivo.



"Les doy mi palabra siempre les diré la verdad, defenderé la constitución, la democracia y a Estados Unidos. Les daré todo de mí y juntos vamos a escribir una historia estadounidense de esperanza, no de temor, de luz no de oscuridad, de la grandeza y del bien. Que esta sea la historia que nos inspire y le diga a las generaciones que vengan que cumplimos con el desafío y que la justicia, la esperanza y la paz florecieron volviendo a hacer de EE. UU. un faro de luz al mundo".

Ante los retos internacionales que se avecinan. El presidente Biden aseguró que "vamos a liderar por el poder de nuestro ejemplo. Ustedes serán socios fuertes en paz, seguridad y cooperación".



Su discurso duró 21 minutos, y fue algo más largo que el que dio en su investidura hace cuatro años el ahora expresidente, Donald Trump, que duró 16 minutos.



La llegada al poder de Biden marca también un día histórico para Estados Unidos, ya que Kamala Harris juró como la primera vicepresidenta del país.



La ausencia de Trump en la ceremonia marcó un hito en 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado por el vicepresidente saliente, Mike Pence.



La ceremonia, que ya había sido reducida por la pandemia, quedó además marcada por la toma del Capitolio el pasado 6 de enero, que obligó a un despliegue de seguridad sin precedentes en Washington, donde el tráfico está cortado en todo el centro de la ciudad y hay miles de efectivos de la guardia nacional desplegados.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de AFP

