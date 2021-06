Biden evalúa sanciones a Rusia por ciberataque a filial cárnica

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que está "analizando" posibles represalias después de que la Casa Blanca vinculara a Rusia con un ciberataque contra el gigante cárnico JBS.



Cuando un periodista le preguntó si tomaría medidas contra funcionarios del gobierno del presidente Vladimir Putin, con quien se reunirá en una cumbre en Ginebra (Suiza) a finales de este mes, Biden dijo: "Estamos analizando de cerca ese tema".



El presidente de EE. UU., Joe Biden. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS

"Esperamos que este sea un tema de discusión durante el viaje del presidente", aseguró por su parte a los medios la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



El ataque con ransomware a una subsidiaria estadounidense de JBS, de propiedad brasileña, ha provocado nuevamente acusaciones de que Rusia, cuando menos, alberga a ciberdelincuentes.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) atribuyó el miércoles el ataque a "REvil y Sodinokibi", que según expertos son dos nombres del mismo grupo de piratería que tiene vínculos con Rusia, y aseguró que estaba "trabajando diligentemente para llevar a los protagonistas de la amenaza ante la justicia".



"Continuamos concentrando nuestros esfuerzos en la imposición de riesgos y consecuencias y responsabilizar a los actores cibernéticos responsables", subrayó el FBI en un comunicado.

Biden ciertamente piensa que el presidente Putin y el gobierno ruso tienen un papel que desempeñar para detener y prevenir estos ataques. FACEBOOK

Surgieron sospechas similares después de que recientemente piratas informáticos especialistas en ransomware forzaran el cierre temporal del enorme oleoducto de Colonial Pipeline, en el este de Estados Unidos el mes pasado, que suministra el 45 % del combustible consumido en esa región del país.



"No es aceptable albergar a entidades criminales que tienen la intención de hacer daño, que están dañando la infraestructura crítica en Estados Unidos", dijo Psaki.



Cuando un reportero le preguntó a Biden si considera que Putin lo está poniendo a prueba antes de su cumbre, el presidente respondió "No".



Sin embargo, la Casa Blanca aseguró que Biden planteará las preocupaciones de Estados Unidos durante la Cumbre del 16 de junio, así como lo hizo en cumbres anteriores con aliados del grupo G7, la Unión Europea y la OTAN.

Los empleados salen de la planta de producción de carne de res de JBS en Greeley, Colorado, EE. UU., tras el ciberataque a los servidores de la compañía, que afectó varias de sus sedes. Foto: Michael Ciaglo/Bloomberg

"No vamos a quedarnos con eso. Lo plantearemos y no vamos a quitar opciones de la mesa", expresó Psaki. "El presidente Biden ciertamente piensa que el presidente Putin y el gobierno ruso tienen un papel que desempeñar para detener y prevenir estos ataques. Por lo tanto, será un tema de discusión cuando se reúnan", señaló.



JBS -gigante cárnico brasileño con subsidiarias y operaciones en Estados Unidos, Australia, Canadá, Europa, México, Nueva Zelanda y Reino Unido- dijo sus plantas estarán operando "casi a capacidad completa" el jueves.



Agregó en un comunicado que de momento "no tiene conocimiento de ninguna evidencia" de que "datos de algún cliente, proveedor o empleado se hayan visto comprometidos".



AFP

