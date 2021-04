Biden, listo para emitir sanciones contra Rusia por ciberespionaje

La administración que preside el demócrata Joe Biden está preparada para emitir este jueves una amplia gama de sanciones contra Rusia en represalia por sus incursiones recientes en cuestiones estadounidenses a través del ciberespionaje.



Según informa la cadena CBS, las sanciones castigarían, entre otros asuntos, la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2020.



Las sanciones podrían afectar a más de 30 entidades rusas e incluyen la expulsión de al menos 10 personas de ese país de Estados Unidos, incluidos funcionarios de inteligencia y diplomáticos, de acuerdo con las fuentes consultadas por la cadena.



También se espera que la administración Biden emita una orden ejecutiva que prohíba a las instituciones financieras estadounidenses comprar bonos en rublos a partir de junio de 2021.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ

En una llamada mantenida con el presidente Vladimir Putin el pasado martes, el presidente Biden le dijo al líder ruso que Estados Unidos "actuará con firmeza" en defensa de sus intereses nacionales.



También se espera que la administración estadounidense aborde los informes publicados en los que se acusa a Rusia de alentar a los combatientes talibanes a herir o matar a las fuerzas de la coalición en Afganistán.



Las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020 fueron flanco de estos ataques, según la administración Biden. Foto: TANNEN MAURY /EFE

Las pruebas del ciberataque

Según un informe no clasificado de la inteligencia de EE. UU., Putin autorizó campañas de influencia destinadas a dañar la candidatura del presidente Biden durante las elecciones de 2020 e impulsar al expresidente Donald Trump, asegura la CBS.



"Un elemento clave de la estrategia de Moscú en este ciclo electoral fue el uso de representantes vinculados a la inteligencia rusa para impulsar narrativas de influencia, incluidas acusaciones engañosas o infundadas contra el presidente Biden", según un informe desclasificado difundido por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.



El año pasado, los investigadores de ciberseguridad identificaron un pirateo de un software llamado SolarWinds, una intrusión que dio a los ciberdelincuentes acceso a 18.000 redes informáticas gubernamentales y privadas.



La inteligencia de EE. UU. ha identificado a los piratas informáticos en Rusia como responsables del ataque, los cuales obtuvieron acceso a archivos digitales de varias agencias gubernamentales estadounidenses, incluidos los Departamentos del Tesoro, Justicia y Estado.

¿Qué dice Rusia?

El Kremlin juzgó este jueves que nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia, imminentes según la prensa de Estados Unidos, no van a favorecer la organización de la cumbre Biden-Putin propuesta por la Casa Blanca.



"Lo que se está discutiendo actualmente -probables sanciones- no va a favorecer de ningún modo tal reunión", estimó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, añadiendo que es cuestión "de los dos presidentes si esto la impedirá o no". "Condenamos cualquier iniciativa de sanciones, las consideramos ilegales", agregó.



Desde enero, y con la llegada a la Casa Blanca del nuevo presidente, las relaciones entre Moscú y Washington, que ya eran tensas, se han deteriorado aún más y muy rápido.



El embajador ruso en Estados Unidos fue llamado a consulta después de que Joe Biden dijera que su homólogo ruso era un "asesino".



Rusia, a la que ya se le aplicaron nuevas sanciones durante este año, ha sido reprobada por encarcelar al principal opositor del país, Alexéi Navalni y, de acuerdo a Washington, ha sido sorprendida 'in fraganti' en múltiples casos de piratería informática.



EFE

