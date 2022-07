El presidente Joe Biden podría anunciar esta semana una reducción de algunos aranceles estadounidenses sobre bienes de consumo chinos, así como una nueva investigación sobre subsidios industriales que podría conducir a más aranceles en áreas estratégicas como la tecnología.



Biden aun no ha tomado una decisión final y la fecha podría retrasarse, según personas familiarizadas con las deliberaciones, que pidieron no ser identificadas debido a que no están autorizadas para discutir conversaciones de caracter privado.

Marcaría su primer paso político importante en los lazos comerciales entre las dos mayores potencias económicas del mundo.



En las últimas semanas, el presidente sostuvo una serie de reuniones con asesores económicos senior donde se discutieron las opciones para una decisión sobre los aranceles de la era Trump, segun las personas.



Las señales de que la Administración Biden está considerando reducir parte de los aranceles sobre US$300.000 millones en importaciones chinas se han multiplicado a medida que la inflación se ha acelerado, lo que ejerce presión sobre las autoridades estadounidenses para que encuentren formas de reducir los precios que pagan los consumidores por la mercancía de todos los días.





Donald Trump prometió aumentar los aranceles del 10 al 25 por ciento a productos chinos. Foto: AFP

Biden dijo el mes pasado que hablaría "pronto" con el presidente chino, Xi Jinping, y dijo a los periodistas que estaba "en el proceso" de decidir si elevar los aranceles. Una portavoz de la Casa Blanca dijo que no se ha tomado una decisión sobre los aranceles, pero que la Administración quiere asegurarse de que estén alineados con las prioridades "económicas y estratégicas" y no aumenten innecesariamente los costos para los estadounidenses.



El Wall Street Journal informó previamente que esta semana podría tomarse una decisión. El Gobierno de Biden dijo en mayo que estaba dando el primer paso hacia una revisión de los aranceles, un proceso necesario para evitar que comenzaran a expirar en julio.



Las industrias que se han beneficiado de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump tienen hasta el 6 de julio para comentar y solicitar una prórroga de los gravámenes.



La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, dijo el 8 de junio que la Administracion esta buscando "reconfigurar" los aranceles de la era Trump, que se impusieron a productos chinos bajo lo que se conoce como la Seccion 301 de la Ley de Comercio de 1974, que "realmente no fueron diseñados para servir a nuestros intereses estratégicos".



Trump usó la Sección 301 para imponer aranceles a China a partir de julio de 2018 después de que una investigación concluyera que China robó propiedad intelectual de empresas estadounidenses y las obligó a transferir tecnología.



Algunos aranceles existentes han perjudicado a los consumidores y empresas estadounidenses, aunque la política de tarifas no es una panacea para la inflación, dijo Yellen a los legisladores.



La Administración Biden ha estado sopesando una nueva investigación sobre los subsidios chinos y su daño a la economía estadounidense como una forma de presionar a Pekin en cuanto al comercio.



Esto, tras una llamada telefónica entre Biden y Xi en la que Biden expresó su frustración con el nivel de compromiso de China con su equipo. Si bien la economía de China se ha visto obstaculizada por los cierres relacionados con el Covid, las exportaciones chinas a EE.UU. en los primeros cinco meses de 2022 crecieron un 15,1% interanual en términos de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 4%, según datos oficiales.BLOOMBERG

