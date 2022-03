El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este jueves que su par ruso, Vladimir Putin, podría estar "aislado" y haber puesto a algunos asesores bajo "arresto domiciliario", aunque indicó no tener pruebas irrefutables de ello.



Biden también dijo ser "escéptico" ante los anuncios de Moscú sobre una retirada parcial de sus tropas de Ucrania.



"Parece estar aislado y hay indicios de que ha despedido o puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores", dijo Biden a periodistas cuando se le preguntó sobre declaraciones de inteligencia británica y estadounidense de que Putin no está recibiendo información adecuada sobre las dificultades en Ucrania.

Vehículo militar ruso en inmedicaciones de Kharkiv. Foto: EFE/EPA/Andrzej Lange

Biden moderó sus comentarios y dijo que "hay mucha especulación" y que no quería "dar demasiada importancia a eso".



También dijo que no estaba seguro de lo que estaba haciendo el ejército ruso en Ucrania después de que Moscú anunciara un retiro de la capital, Kiev, y de otra ciudad.



Afirmó que también es posible que la retirada de algunos puntos de Ucrania, si ocurriera, se ordenara sólo para permitir un aumento de los ataques en otro punto, como la región oriental de Donbas. "Soy un poco escéptico. Es un asunto no aclarado si realmente se está retirando", señaló.



AFP

