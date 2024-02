Biden defendió su salud mental ante el fiscal que investigó la retención de documentos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este jueves que su memoria "está bien" después de que el fiscal especial, Robert Hur, concluyera horas antes que el mandatario retuvo intencionadamente documentos clasificados de su época como vicepresidente, pero decidiera no presentar cargos en su contra.



En el documento emitido por el fiscal tras la investigación, este aseguró que Biden mostró una "memoria significativamente limitada" durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023. A lo que Biden contestó en una rueda de prensa improvisada desde la Casa Blanca que su memoria se encuentra en buenas condiciones, consciente de que el factor de su edad (81 años) y sus lapsus en público podrían lastrar su reelección en los comicios presidenciales de noviembre.

Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: EFE

"Tengo buenas intenciones, y soy un hombre mayor, y sé qué demonios estoy haciendo", añadió Biden ante la pregunta de un periodista de Fox News al respecto. Sin embargo, parte de su argumento cayó en saco roto cuando, en un punto de esta intervención, concretamente desde la sala para recepciones diplomáticas de la Casa Blanca, confundió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el de Egipto, Abdelfatah al Sisi.



Biden ha sido objeto de investigación desde que hace un año se encontraron en su domicilio de Delaware y en una oficina privada documentos clasificados de la época en la que fue vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).



Los documentos fueron encontrados por los abogados de Biden en noviembre y diciembre de 2022, y entregados inmediatamente a los Archivos Nacionales, el organismo que tiene que resguardarlos, tras lo cual el Departamento de Justicia abrió una investigación.



"Nuestra investigación descubrió pruebas de que el presidente Biden retuvo y divulgó voluntariamente material clasificado después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado", se especificaba en el documento. "No infringí la ley. Y punto" Sin embargo, en la comparecencia de este jueves, Biden insistió en su inocencia: "No infringí la ley. Y punto".



Aunque reconoció: "Asumo la responsabilidad por no haber revisado exactamente lo que mi personal estaba haciendo. Entraban y salían. Algunas cosas aparecieron en mi garaje, otras salieron...". Hur había esgrimido que procesar a Biden debido a este caso era "injustificado según nuestra consideración de los factores agravantes y atenuantes" y detalló que las pruebas "no establecen la culpabilidad" del presidente "más allá de toda duda razonable".



Fue entonces cuando el fiscal especial hizo hincapié en la "memoria" del presidente e incluso reveló que no recordó las fechas en las que ocupó la vicepresidencia y tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015. "¿Cómo demonios se atreve a plantear eso?", zanjó hoy Biden de forma vehemente.



El expresidente Donald Trump (2017-2021), precandidato republicano a las elecciones del próximo noviembre, también fue investigado por retener documentos oficiales en su mansión de Florida y fue imputado de 40 cargos, ya que durante meses se negó a entregarlos.

