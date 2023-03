El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó el lunes de "vergonzosa" y "cruel" la política de limitaciones hacia los niños trans que impera en Florida, un estado gobernado por el republicano Ron DeSantis. "Mi mamá diría que lo que está pasando en Florida es por lo menos vergonzoso. Lo que están haciendo es simplemente terrible", dijo Biden".

Según un extracto de una entrevista en 'The Daily Show'. "No es como si un niño se despertara un día y dijera '¿Sabes qué? He decidido convertirme en hombre o mujer'", afirmó.



"Son seres humanos. Tienen sentimientos. Tienen emociones (...) me parece una crueldad", dijo el demócrata de 80 años, que cada vez da más señales de que aspirará a la reelección en 2024. DeSantis, que se perfila como posible candidato republicano a las presidenciales, defiende posiciones ultraconservadoras en temas morales.



El gobernador fue el impulsor de una ley fuertemente criticada y apodada "Don't say gay" ("No hables de gays"), que restringe fuertemente o la enseñanza en las escuelas de materias relacionadas con la orientación sexual y el género. Además, el Colegio de Médicos de Florida ha decidido prohibir que los menores trans accedan a tratamientos con bloqueadores de pubertad, administración de hormonas y cirugía.

