La historia de la pareja colombiana que fue deportada desde EE. UU.

Los padres de Paula Hincapié Rendón, de 26 años, fueron deportados este martes a Colombia desde Estados Unidos después de permanecer al menos tres semanas en un centro de detención.

Se trata de Betty Rendón y Carlos Hincapié, "quienes llegaron a EE. UU. en el 2004 escapando de la violencia en Colombia". Además, no tenían antecedentes penales, según reporta la agencia EFE.



La historia de este matrimonio colombiano fue difundida por medios locales de Chicago y cadenas latinas por la ola de rechazo que generó en varios sectores de la sociedad estadounidense.



El drama de esta familia inicia el pasado 8 de mayo, después de que Paula fuera detenida cuando llevaba a su hija a la escuela. Ella fue dejada en libertad por una corte de inmigración tras ser declarada como una ‘dreamer’, como se les conoce a los jóvenes que están protegidos por el Programa de Acción Diferida (DACA).



Sin embargo, sus padres no corrieron con la misma suerte. Luego del incidente que vivió Paula, agentes migratorios se presentaron en la casa de Betty y Carlos, y los detuvieron a ambos y los trasladaron a un centro de detención para tramitar su proceso de deportación.



En el 2004 la pareja llegó a Chicago con visas de turistas. En el año 2009, solicitaron asilo, pero les fue denegado. Rendón afirma que recibió amenazas de muerte en Colombia por no permitir a la guerrilla reclutar a estudiantes en la escuela donde trabajaba como la directora, agrega EFE.



Diana Rashid, abogada del National Immigrant Justice Center en Chicago, dijo a la prensa que la deportación se va a llevar a cabo a pesar que ella presentó un recurso de amparo, con el argumento de que Betty Rendón iba a empezar en junio un doctorado en el Colegio Luterano de Teología en Chicago. Rashid presento 65 cartas de apoyo a la pareja y una petición con 15.000 firmas buscando detener su deportación.



Últimamente Rendón trabajaba como ministro principiante con la iglesia Evangélica Luterana Emanuel en Racine, Wisconsin, y su esposo en el sector de la construcción. Paula, su hija, dijo estar preocupada por la separación de la familia y el problema agregado que ella, por estar acogida a DACA, no tiene permitido abandonar el país para poder visitar a sus padres en Colombia.



Inmediatamente después de su arresto el 8 de mayo, la pareja colombiana fue transportada al centro de detención en Kenosha, estado de Wisconsin, y días después al de Ullin, en Illinois.



El caso no ha pasado desapercibido para la comunidad en Estados Unidos y para algunas figuras políticas. El apoyo más representativo para la causa de los deportados ha sido por parte de Kamala Harris, la precandidata demócrata que busca ser la primera presidente afro de EE. UU.

En su cuenta de Twitter Harris escribió: “La Administración Trump continúa separando familias y deportando personas que no representan riesgo”. Y acto seguido adjuntó un enlace de un artículo escrito por el periodista Carlos Ballesteros en el Chicago Suntimes, quien se ha encargado de hacerle seguimiento a la noticia.



Además, medios como Univisión han registrado que un grupo de activistas y pastores (miembros de la comunidad religiosa que frecuentaba Betty Rendón) han protestado en solidaridad a Paula Hincapié y a su hija.



REDACCIÓN APP

*Con información de EFE