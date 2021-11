Mujer desahuciada despertó del coma un día antes de ser desconectada

El pasado 29 de octubre se conoció la historia de Bettina Lerman, de 69 años, una mujer que se encontraba en coma inducido debido a las secuelas del covid-19, pero sorprendentemente despertó un día antes de ser desconectada.

Los médicos le daban una esperanza de vida mínima, por lo que decidieron decirle a sus familiares que era hora de despedirse de la mujer, pues no respondía al tratamiento y no mostraba señales de despertar del coma inducido con facilidad.

Facebook Twitter Linkedin

Bettina Lerman, cuya vida había sido dada por perdida por los médicos. Foto: Archivo Particular

“Nos dijeron: ‘tú madre nunca va a despertar’ (...) Fue el final de la línea” , afirmó Andrew Lerman, hijo de la mujer hospitalizada, al medio ‘The Washington Post’.



Andrew y su hermano viajaron a Traverse, Florida, lugar de residencia de Bettina, para organizar algunas cuestiones personales de la mujer. El contrato de arrendamiento de la señora Lerman fue cancelado y algunos objetos que tenía bajo su posesión fueron donados.



Sin embargo, cuando estaban buscando un ataúd y una lápida para el entierro, ocurrió lo impensado: Bettina despertó luego de un mes de lucha contra el covid-19. Los médicos se contactaron con Andrew, quien no podía creer lo que estaba escuchando.



(Puede leer: Muertos por sobredosis de drogas en EE. UU., un tema que va en ascenso).



“Estaba completamente fuera de mí. Dejé caer el teléfono porque íbamos a interrumpir el soporte vital ese día” señaló Adrew al medio local.

El contagio de Bettina

Según afirma Andrew Lerman, su madre se contagió luego de viajar desde Florida a Portland, el pasado mes de septiembre. La mujer se disponía a cuidar a su esposo, quien se encontraba en una delicada situación a raíz de un cáncer que había estado aquejando su salud.

Iba a vacunarse aquí, pero contrajo covid FACEBOOK

TWITTER

Durante su visita, prácticamente contagió de coronavirus a toda su familia: su hijo, su nuera y su esposo. Ninguno estaba vacunado.



Todos se recuperaron de la enfermedad salvo Bettina, quien empeoró y tuvo que ser trasladada al hospital. Estuvo una semana en la clínica hasta que sus pulmones dejaron de responder normalmente, por lo que los médicos decidieron colocarle un respirador artificial, provocando un coma inducido.



(También: Hija de asesino ‘ayuda’ a resolver crimen que llevaba 62 años impune).



"Estaba planeando vacunarse antes de salir de Florida, pero no le dio tiempo. Iba a vacunarse aquí, pero contrajo covid", explicó Andrew a el medio citado.



Las expectativas de vida eran muy bajas para la señora Lerman, ya que sufría de otras comorbilidades como la diabetes y había sido sometida a una cirugía de bypass cuádruple. Los médicos no le dieron posibilidad de sobrevivir, sin embargo, no dejaron de insistir en el 1% de posibilidades de salvarla.



El pasado 29 de octubre respondió al tratamiento y hoy se encuentra realizando procesos de recuperación articular y pulmonar que restablezca el funcionamiento normal de su salud.

Más noticias

Trucos para abrir una botella de vino sin sacacorchos

'Me casé, pero nunca he podido olvidar a mi amor del colegio'

La carrera científica para encontrar a personas resistentes al covid-19

Perrita volvió a caminar gracias a prótesis adaptadas en sus cuatro patas

Los colombianos de mayor influencia en 2021, según Babel

Tendencias EL TIEMPO