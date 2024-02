Belinda: ¿cómo reaccionó Christian Nodal a la canción de su exprometida?

El regreso de Belinda a la escena musical llegó plagado de indirectas para su expareja, Christian Nodal. De acuerdo a los fans, el tema Cactus y su videoclip están dedicados para el cantante mexicano, con quien la intérprete llegó a comprometerse. Luego del estreno de este nuevo material, el ahora novio de Cazzu y padre de Inti respondió en sus redes sociales.

Luego de su estreno el pasado 31 de enero, el nuevo video de Belinda en YouTube acumula 4’918.170 reproducciones. De acuerdo a los seguidores de la cantante, en Cactus hay muchas indirectas para Christian Nodal, con quien la española mantuvo una relación por casi dos años, la cual terminó estrepitosamente luego de que hicieran público su compromiso.

En frases como “Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón, porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón”, los seguidores de Belinda han encontrado pistas de que el tema Cactus habla directamente de su relación y rompimiento con Christian Nodal, quien, al parecer, usó sus redes para responder a los ataques.

“¿De qué sirvió tatuarte mis ojos, pa' luego borrarlos con otros”, hace referencia directa al tatuaje que Nodal se habría hecho antes de que terminara la reparación con Belinda, de acuerdo a los fans de la cantante, quienes también señalan que “No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”, haría referencia a los planes de boda que llegaron a tener y no se concretaron.

¿Qué hizo Nodal ante el estreno de Cactus de Belinda?



Ante el estreno de Cactus y las indirectas de Belinda a Christian Nodal, el hoy novio de Cazzu usó sus redes sociales para compartir videos de sus seguidores cantando el tema La intención, en el cual comparte créditos con Peso Pluma.

Christian Nodal compartió videos de sus seguidores cantando distintas partes del tema 'La intención'. Foto: Instagram @nodal

En los distintos videos que publicó en sus historias de Instagram, Christian Nodal compartió algunas estrofas del tema que podrían “responder” a la tiradera que recibió por parte de Belinda, autonombrada en su canción como Beli-k. “Sí, él te compra esos vestidos, pero yo te desvestí. Hace todo pa’ que te quedes y, aun así, te hago venir. Ya no digas que lo amas, no te engañes, si me extrañas. En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención”, es una de las coplas que publicó el cantante de Adiós amor.