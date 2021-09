Bebé murió luego de que su madre lo dejara olvidado por 9 horas en el carro

Una lamentable noticia se presentó en Texas, Estados Unidos, pues una bebé de tan solo un año de edad murió después de haber pasado nueve horas al interior del vehículo de su madre.



(Le puede interesar: Críticas a madre por cobrarle arriendo, internet y luz a su hijo de 7 años).

Facebook Twitter Linkedin

La policía hizo el levantamiento del cuerpo de la menor y fue llevado para realizar la autopsia. Foto: iStock

Según las primeras versiones, la mujer fue a dejar a sus hijos de cinco, tres y un año en la guardería. En ese momento solo dejó a los dos primeros y la última quedó en el asiento de atrás del vehículo, pues, según lo dicho por las autoridades locales, esta iba a ser entregada en el establecimiento después de que la madre hiciera algunas labores.



En algún momento del día, la involucrada fue a buscar a sus hijos a la guardería, momento en el que se dio cuenta que su hija menor no estaba. La mujer habría ido a realizar sus deberes y a recoger a los infantes en un auto diferente, por lo que no se percató del abandono de la niña.



Tras una fuerte discusión con el personal del jardín infantil, estos le suministraron un supervisor que la acompañó hasta su residencia para inspeccionar toda la casa.



En el lugar no encontraron nada hasta que se toparon con el primer vehículo que había usado en el día la mujer, donde, efectivamente, la menor estaba sin signos vitales.



"La mujer dejó a sus otros dos hijos, una niña de cinco años y un niño de tres, pero trajo a la de un año de regreso con la intención de dejarla más tarde, después de que ella hiciera sus recados", dijo el alguacil Ben Hall.



(Puede leer: Niña murió al caerle una pared, de una obra ilegal, en Cartagena).



El servicio de emergencia confirmó que la niña murió a causa de deshidratación al permanecer todo un día encerrada en un auto caliente.



El padre de la menor no ha dado declaraciones al respecto y su esposa podría enfrentarse al delito de homicidio culposo, con posible riesgo de perder la custodia de sus otros dos hijos al haber una supuesta negligencia en el cuidado de los menores.

Más noticias

'JuanDa', 'influencer' colombiano, perdió su cuenta de Instagram

Qué se sabe de la misteriosa escuela donde estudian los hijos de Elon Musk

Preguntas candentes: Silvestre le respondió a Aida Victoria Merlano