Un video está circulando a través de las redes sociales y ha causado conmoción y preocupación por la delincuencia en Estados Unidos. En esta ocasión, el filme evidencia como un grupo de alrededor de 50 personas entran a saquear una tienda en el centro comercial Westfield Topanga de los Ángeles.



En las imágenes se puede evidenciar el momento en el que ingresan al establecimiento portando prendas oscuras y un pasamontañas que oculta su rostro para evitar ser reconocidos ante las cámaras de seguridad. Además, cada hombre carga una maleta o bolsa para llevar consigo las prendas y accesorios hurtados.



Las autoridades locales informaron que la mercancía que se llevaron tiene un valor de más de 300.000 dólares, cifra que en Colombia representaría aproximadamente un billón doscientos mil millones de pesos.



De acuerdo con información del medio estadounidense Daily Mail, los sujetos atacaron a los guardas del establecimiento rociándoles spray para osos en el rostro, lo que los inhabilitó para impedir el atraco masivo.



El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, en horas de la tarde, específicamente a las 4:00 p.m. hora local. Se robaron bolsos de marca, ropa de diseñador y accesorios de alta calidad en medio del caos que generaron al romper vitrinas y forcejar los maniquíes.



Según el medio en mención, los ciudadanos que permanecían en el centro comercial no fueron evacuados y no existen cifras de personas heridas. La policía busca entre 30 y 50 sospechosos.



"Lo que sucedió en el Nordstrom en el centro comercial Topanga es absolutamente inaceptable", mencionó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Además, la funcionaria aseguró que la policía de los Ángeles está investigando activamente lo sucedido.



Sin embargo, no es la primera vez que Nordstrom de Westfield Topanga sufre un hurtó, pues en el año 2021 también incluso utilizaron el mismo mecanismo de ataque con spray de osos.

