Azafatas demandan que las sacaron de un vuelo de los Dodgers porque no eran "delgadas"

Un par de azafatas lanzaron una demanda ante el tribunal superior del Condado de Los Ángeles debido a que aseguran que en un vuelo reservado para el equipo de los Dodgers, se les negó un puesto. Según argumentaron, los jugadores preferían mujeres blancas, jóvenes y delgadas, y a ellas no las dejaron subir porque "no lo son".

De acuerdo con información Fox Business, las azafatas aseguraron que dado que no encajaban con la apariencia preferida de los jugadores, la aerolínea United Airlines les impidió formar parte de la tripulación de un vuelo.

La demandante, Dawn Todd, tiene 50 años y es de ascendencia afroamericana, mientras que Darby Quezada, de 44 y es mexicana, afroamericana y judía. Ambas presentaron una demanda señalando que, a pesar de contar con 15 años de experiencia en la aerolínea, fueron discriminadas. En consecuencia, pidieron la reparación de daños y perjuicios, aunque no se especificó el monto.

Los Dodgers no son nombrados como acusados, e incluso no han hecho ninguna declaración al respecto. Un portavoz del equipo dijo a Los Ángeles Times que no hacen comentarios por litigios pendientes.

Conflictos con aerolínea estadounidense

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la aerolínea se ve envuelta en un escándalo similar. En 2020 llegó a un acuerdo por un caso en el que se le acusaba de aceptar solo asistentes jóvenes, blancas, mujeres y en su mayoría rubias y de ojos azules.



Todd y Quezada están tomando ese caso como precedente. Incluso señalan que a partir de 2022 varios asistentes de vuelo se agregaron a la tripulación sin tener que pasar por todas las pruebas y entrevistas que ellas tuvieron que superar para obtener el empleo.

Las afectadas aseguraron que poco a poco comenzaron a recibir menos asignaciones en los vuelos de los Dodgers, hasta que después de un tiempo fueron finalmente removidas de esos viajes sin ninguna justificación. También alegaron que han sido víctimas de malos tratos por otros empleados de la aerolínea, lo que les ha generado ataques de pánico, ansiedad y una caída en su autoestima.

Cabe señalar que United Airlines envió un comunicado a Reuters al respecto señalando que fomentan un ambiente de inclusión y no toleran la discriminación de ningún tipo, por lo que consideran que la demanda no tiene fundamento y se defenderán enérgicamente ante las acusaciones.