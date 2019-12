Congreso de EE. UU. aprueba dar US $448 millones a Colombia en 2020

El Congreso de EE. UU. aprobó este viernes un paquete de US$ 448 millones de dólares para entregar a Colombia a lo largo del año 2020. La cifra, que es resultado de la negociación entre las dos cámaras del legislativo, es superior en US $ 30 millones de dólares a la ayuda que se había autorizado para el país en este año 2019.



Colombia, a su vez, recibiría fondos adicionales para enfrentar la crisis que representan el masivo éxodo de venezolanos en el país. Eso por que el Congreso, en esta misma ley de presupuesto, autorizó otros US $ 400 millones de dólares en asistencia humanitaria para Venezuela y otros países de la región, entre ellos el nuestro. No es claro, todavía, qué porcentaje de esa ayuda sería para Colombia.

Pero este año (2019) EE. UU. entregó al país más de US $ 150 millones de dólares adicionales en recursos en este frente y se espera que en el 2020 esa ayuda sea igual o superior.



De los US $448 millones autorizados para el año entrante, el Congreso pide que US $61 millones se gasten en asistencia para el desarrollo. Otros US $ 146 millones se destinan al Fondo para Apoyo Económico (Economic Support Fund), que por lo general se utilizan para respaldar programas relacionados al proceso de paz, indígenas, ONG y Fiscalía.



El presupuesto destina a su vez unos US $ 180 millones para la lucha contra el narcotráfico; US $ 21 millones para el desminado, y US$ 38,5 millones para programas militares. Al igual que una pequeña partida de US $ 1,4 millones para entrenamiento y educación militar.

El monto autorizado es, en cualquier caso, muy superior a lo que el presidente Donald Trump había solicitado a comienzos de año, cuando presentó su propuesta de presupuesto al Congreso y pidió solo US $ 344 millones de dólares para el país.



Los fondos para Colombia hacen parte de un gran paquete que incluye el presupuesto del año entrante para 12 sectores de la burocracia estadounidense.



En el texto del documento, los legisladores sostienen que la ayuda deber ser utilizada para respaldar comunidades impactadas por la migración, implementar el proceso de paz, expandir la presencia de las instituciones civiles en áreas rurales y capacitar a ex guerrilleros. Así mismo, promover el desarrollo social y económico de zonas marginadas y para financiar una campaña unificada contra el narcotráfico, organizaciones terroristas y otros grupos criminales.

La asistencia humanitaria a migrantes venezolanos fue incluida dentro del paquete de ayuda. Foto: Jaime Moreno / El Tiempo

Como en los últimos dos años, la ayuda incluye una serie de condiciones que podrían ser problemáticas. Una de ellas condiciona la entrega del 20 por ciento de los recursos contra el narcotráfico (es decir unos US $ 40 millones) a la entrega de un reporte en el que el Departamento de Estado certifique que el país ha reducido el tamaño de los cultivos ilícitos, en respuesta al aumento que se registró durante el último período del presidente Juan Manuel Santos, pero que logró estabilizarse a finales del año pasado cuando ya Iván Duque estaba en Casa de Nariño.



También le piden al secretario de Estado que asegure "que el programa de erradicación esté diseñado y ejecutado en cumplimiento con los requisitos de la Corte Constitucional y las provisiones de los acuerdos de paz".



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON