Demócratas en el Congreso de Estados Unidos salieron en abierta oposición a un proyecto de ley presentado la semana pasada y que, entre otras cosas, "difiere" toda ayuda para Colombia correspondiente al año 2024.



De acuerdo con Mario Diaz-Balart, legislador cubano americano de la Florida y que es el presidente del Subcomité para las Operaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el congelamiento de la ayuda para Colombia emana de las enormes preocupaciones que le genera tanto a él como a sus colegas republicanos las medidas que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro desde que llegó a la Casa de Nariño.

"Desafortunadamente-afirmó- la trayectoria actual de Colombia bajo el liderazgo del presidente Petro está cada vez más en desacuerdo con los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, he decidido diferir el financiamiento para Colombia. Debido a la fuerte e histórica relación entre el pueblo de los Estados Unidos y Colombia, así como las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia, el Comité continuará evaluando las acciones del Gobierno de Petro a medida que avance este proceso de asignaciones. Espero sinceramente que acciones más favorables en el futuro nos permitan avanzar en el fortalecimiento de nuestra asociación de larga data con Colombia", dijo el legislador al presentar la ley.



(Le puede interesar: Migración ilegal de colombianos a Estados Unidos bate récord: 131.000 arrestos en 2023)

Facebook Twitter Linkedin

Mario Diaz-Balart. Foto: Archivo particular

Aunque sin hablar directamente de Colombia, los demócratas en este mismo comité rechazaron el proyecto alegando que se trata de una legislación partidista y retrógrada que golpea a países aliados y lesiona el trabajo de organismos multilaterales, como la ONU y la Organización Mundial de la Salud que también sufrirían recortes.



Así mismo elimina recursos para luchar contra el cambio climático, para defender a las mujeres y sus derechos reproductivos y para ayudar a otros países a frenar la inmigración ilegal.

"Creo firmemente en la importancia de ayudar a la gente, abordar las desigualdades y la injusticia, y atajar los problemas a los que se enfrenta nuestro país trabajando en colaboración con los demás y con el objetivo de la paz y la seguridad mundial. Por eso, este proyecto que estamos considerando hoy me resulta extremadamente inquietante, pues va en contravía de esos objetivos", dijo la demócrata de más alto rango en este Comité, Barbara Lee.



(Puede leer: ¿La Presidencia de Petro se descarriló? Esto dice un análisis de la agencia Bloomberg)



Este proyecto, continuó Lee, "ignora esas realidades. Ve el mundo como un paradigma de blanco y negro, del bien y el mal. Si no nos gusta todo de una organización o no podemos controlar sus acciones, este proyecto de ley prohíbe la financiación. Créanme, ese no es el enfoque que está adoptando el gobierno de China…y tendría graves consecuencias para el liderazgo de Estados Unidos, nuestra capacidad para trabajar con otros países en retos compartidos y nuestra seguridad nacional a largo plazo".

Tendría graves consecuencias para el liderazgo de Estados Unidos, nuestra capacidad para trabajar con otros países en retos compartidos FACEBOOK

TWITTER

Rosa DeLauro, otra demócrata del Comité, sostuvo también que se trata de un proyecto aislacionista que abandona el rol de liderazgo que viene jugando EE. UU. desde la Segunda Guerra Mundial.



En el caso de nuestro país es la primera vez desde que se aprobó en Plan Colombia en el año 2000 que se toma una decisión tan drástica como la de diferir de momento todos los recursos.



Este borrador, en todo caso, es solo el inició del proceso de apropiaciones en el Congreso de EE. UU.



(Además: La crisis política en Colombia llega al Congreso de Estados Unidos: esto se discutió)

Facebook Twitter Linkedin

Se trata de una fuerte señal al gobierno del presidente Petro. Foto: Presidencia

El proyecto tendrá que ser discutido por la Comisión de Apropiaciones en pleno y luego, de ser aprobado pasaría a la plenaria de la Cámara de Representantes. Paralelamente, el Senado -que es controlado por demócratas- avanzará en su propio proceso de asignaciones.

Una vez ambos se aprueben, se designaría una comisión de conciliación para limar las diferencias. En otras palabras, los fondos para Colombia podrían ser restituidos por el Senado o en las fases que hacen falta en la Cámara de Representantes.



Pero sin lugar a dudas se trata de una fuerte señal al gobierno del presidente Petro que sugiere que el bipartidismo que solía existir en Washington frente a Colombia se ha comenzado a desvanecer.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL Tiempo

Washington

En Twitter: @sergom68

Más noticias en eltiempo.com