Le pagaron un Uber a ave herida porque estaban muy ebrios para manejar

La mayoría de personas sabe lo que es pasarse de copas y pasar el día siguiente intentando recordar qué fue lo que pasó mientras sufrimos los estragos de la resaca; sin embargo, ¿alguna vez escuchó una historia de alguien que salvó a un ave herida llamando a un taxi por aplicativo y mandándola por su cuenta a un centro de ayuda animal?



Ese fue exactamente el escenario que vivió Tim Crowley, quien radica en Utah (Estados Unidos), después de una improvisada tarde de bebida con su vecino y su rápida pero etílica forma de pensar fue lo que evitó que la indefensa cría de jilguero menor perdiera la vida tras caer del cielo.

Después de contactar con el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre del Norte de Utah (WRCNU por sus siglas en inglés), al protagonista de esta insólita historia, que se volvió tendencia en las redes sociales, le dijeron que debía llevar al pájaro lo más pronto posible con ellos.



El único problema era que tanto Tim como su compañero de bebida no se encontraba en condiciones de ponerse detrás del volante debido a la cantidad de alcohol que habían ingerido y ambos bromearon con pedir un Uber para que se lo llevara. “Después pensamos ‘no, en serio, ¿por qué no? ¡Si somos los que pagamos!’”, dijo a la cadena FOX 13 News Utah.

Una vez que el conductor del taxi por aplicativo llegó al punto de recojo, el “pasajero” herido abordó el vehículo y fue llevado con estilo al centro de rescate animal que, al enterarse de la peculiar historia, el personal del mencionado lugar no dudó en compartirla en Facebook agradeciendo a Tim por tomarse el tiempo para su amable gesto.

“¡¡¡Otra PRMERA VEZ que NO CREERÁS!!! ¿Qué harías si encuentras a un animal salvaje enfermo, herido o huérfano pero has “bebido demasiado”? ¡BUENO, este rescatista lo mandó en un Uber! NO, en serio, este pequeño jilguero menor huérfano fue el único ocupante de un traslado en Uber al WRCNU ayer”, se lee en su publicación de Facebook.



“Si bien sentimos que lo hemos visto todo y no podemos sorprendernos por nada, siempre hay ALGUIEN allá afuera que nos demuestra lo contrario. ¡Gracias al rescatista que ayudó a este pequeñuelo a obtener el cuidado que necesitaba de manera oportuna y gracias por mantener a ti y a otros a salvo al no conducir en ese estado!”, agrega.



El WRCNU apodó al pequeño paciente como ‘Petey Uber’ y desde entonces han informado a su nueva legión de seguidores actualizaciones positivas de la condición de la extremadamente afortunada cría. “Él/Ella está prosperando y le está yendo bien”, señaló el centro en Facebook, precisando que la dejarán libre antes del otoño, justo antes de la temporada migratoria.



