Avanza en Florida la ley que causó disgusto en muchos y que otros no conocen

En cuestión de horas, ambas cámaras de Florida aprobaron el proyecto de ley que prohíbe el uso de ciertas redes sociales a menores de dieciséis años. Ahora, la propuesta llegará al escritorio del gobernador, Ron DeSantis, quien deberá decidir si la promulga o la veta. Aunque el texto no se refiere a ninguna plataforma en particular, la descripción que se hace sobre las redes que no podrían tener a menores de esta edad implica a una gran cantidad de sitios.

La legislación ya se había conocido hace algún tiempo y generó controversia en el debate público del estado del sol. Bajo la premisa de que los menores pasan demasiado tiempo en las redes sociales y que esto podría afectar a su desarrollo, representantes de Florida lanzaron una propuesta para restringir su uso.

Concretamente, el proyecto de ley HB1 establece que los menores de dieciséis años no podrán crearse cuentas en plataformas que cumplan con determinadas características. Además, esto implicaría también la eliminación de las cuentas de quienes estén por debajo de ese umbral y obligaría a establecer controles de edad más estrictos, según informó CNN. Horas después de conseguir su aprobación en el Senado, el proyecto recibió la aprobación con un amplio margen en la Cámara de Representantes.

También difundida como ley de "Protección de Menores en Internet", la normativa no señala a ninguna red en específico, pero menciona características que podrían caberle prácticamente a todas. Según la legislación, la prohibición de menores de dieciséis aplicará en plataformas que: permitan ver o subir contenido; tengan un promedio de uso de dos horas al día o más en al menos 10 por ciento de sus usuarios menores; y que utilicen algoritmos para detectar la preferencia de sus usuarios, tengan alertas o notificaciones, permitan el scrolleo infinito o exhiban número de reacciones a un contenido, entre otras cuestiones. Con que se cumpla un punto de cada ítem, ya será suficiente para entrar en la prohibición, por lo que las redes sociales más famosas se verían alcanzadas por la normativa.

Luego de su aprobación en las cámaras, el gobernador Ron DeSantis deberá decidir si firma la ley en Florida. Foto: AFP

¿Ron DeSantis aprobará la ley de Florida que restringe el uso de las redes sociales para los menores?

De acuerdo con la recopilación que realizó el citado medio, en ocasiones previas el gobernador ya se refirió a esta normativa. A pesar de que manifestó de que comparte la preocupación de la problemática, el mandatario aseguró que la regulación del uso de las redes en los menores debería ser tarea de los padres y que no está convencido de que la ley pueda cumplir su objetivo.

Luego de afirmar que buscará el punto de vista de padres para terminar de formar su opinión sobre la ley, deberá realizar ese trabajo de observación y tomar la decisión de firmar o vetar el proyecto, que ya fue aprobado en ambas cámaras.