Senegalés alojó a más de 70 personas en una pequeña tienda clandestina en EE. UU.

En Nueva York encontraron un albergue, según autoridades de Estados Unidos, pequeño y clandestino, donde habitaban alrededor de 70 inmigrantes.



El hallazgo se dio mientras unos bomberos realizaban inspecciones y operaciones de control en la zona.



El espacio que albergó a varias docenas de inmigrantes está ubicado en un pequeño local comercial en Queens, Condado de Nueva York, en EE.UU.



Según el medio THE CITY - NYC News, quién además habló con Ebou Sarr, inmigrante que acogió a las más 70 personas, dio a conocer que "cuando los alguaciles del New York City Fire Department (FDNY) llegaron a la tienda de Liberty Avenue el lunes por la noche, encontraron a docenas de hombres durmiendo en literas en el sótano y en la planta baja".



Por su parte, Sarr dijo al medio ya nombrado que aproximadamente "70 hombres habían estado viviendo en la tienda, y los que podían pagar aportaban alrededor de 300 dólares al mes para comida y alojamiento, dinero que estaba ahorrando para tratar de encontrar un lugar más adecuado para que vivieran todos".



Ebou Sarr, es oriundo de Senegal, país de África Occidental, tiene 47 años y lleva viviendo varios años en Nueva York. Ha llegado a acoger “unas 74 personas”, en su mayoría senegalés.

Migrantes en Nueva York. Foto: Imagen generada mediante la tecnología IA de Dall-E 3

¿Qué pasó con el establecimiento?

Según confirmó el medio ya mencionado, las autoridades impusieron al edificio una orden de desalojo parcial.



Esto a causa de la falta de luz y ventilación, añadiendo que las salidas de emergencia no son suficientes en caso de una situación de peligro.



Por su parte, el medio informativo Gothamist habló con el propietario del edificio, Narharry Ghaness, quien expresó que no sabía sobre la acusación formal de su inquilino.



Se enteró cuando las autoridades se comunicaron con él este martes, 27 de febrero de 2024.



Por otro lado, la situación sobre migración en Estados Unidos parece no cesar, pues en el 2023, hubo alrededor de 2.4 millones de encuentros con migrantes en la frontera suroeste del país, según la Voz de América, servicio internacional de difusión de medios múltiples, este es el número más alto registrado en los últimos tiempos.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

