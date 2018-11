Número de desaparecidos por incendio en California aumentó a 600

El número de desaparecidos en el incendio que ha devastado el norte de

California, en Estados Unidos, aumentó dramáticamente este jueves a más de 600 personas, mientras los rescatistas ubican en el terreno nuevas víctimas mortales.

Las autoridades informaron que la lista de personas reportadas como desaparecidas saltó de 300 a 631 durante el día, luego de que investigadores se dedicaran a revisar las llamadas de emergencia hechas cuando el llamado "Camp Fire" se desató el pasado 8 de noviembre.



"Quiero que entiendan que el caos con el que lidiamos fue extraordinario cuando el fuego empezó", explicó el sheriff del condado de Butte, Kory Honea, al intentar justificar la impresionante nueva cifra de desaparecidos.



La cifra de muertos en el "Camp Fire", que ya era el incendio forestal más mortal registrado en el oeste de Estados Unidos, también ascendió a 63 después de que durante la jornada se descubrieran siete cuerpos más, declaró Honea.



Al menos otras tres personas murieron en el sur de Californa en otro incendio bautizado como "Woolsey Fire", que desoló partes de Malibú, destruyendo las casas de varias celebridades.

Trump de visita

El presidente Donald Trump tiene previsto visitar California el sábado para encontrarse con las víctimas de los incendios.



Muchas de las víctimas y de los desaparecidos en el "Camp Fire" eran personas ancianas que vivían en la ciudad de Paradise, ubicada en el condado de Butte, a los pies de las montañas de la Sierra Nevada.



Se cree que no pudieron huir a las llamas -que avanzaron con violencia- o que fueron alcanzadas por el fuego mientras huían en sus vehículos. Según había explicado Honea, es posible que algunas de las personas en la lista de desaparecidos estén refugiadas con familiares o amigos pero muchas otras pudieron haber muerto en el incendio. Por lo que se espera que el número siga fluctuando.



"Si usted ve la lista y encuentra su nombre, o el nombre de un amigo o familiar, por favor llame para avisarnos", dijo.



Investigadores tomaron el jueves muestras de ADN de familiares para ayudar a identificar víctimas, mientras cientos de efectivos y perros rastreadores trabajaban para localizar más restos humanos.



Las autoridades informaron que un delincuente prófugo murió en la zona de evacuación el jueves, tras una persecución a alta velocidad con la policía. El hombre era requerido por un doble homicidio en 2014 y había sido visto acampando en su auto por tres días.



Prácticamente cada una de las casas en Paradise quedó destruida por el incendio, que fue alimentado por fuertes vientos.



Los equipos de recuperación de cuerpos están realizando una minuciosa búsqueda en las casas calcinadas en busca de cualquier tipo de resto humano, a la vez que examinan detalladamente los autos incendiados que quedaron esparcidos por las carreteras.

Zona de guerra

El departamento de bomberos de California (Cal Fire) dijo el jueves que el "Camp Fire" acabó con 56.655 hectáreas y ha sido contenido en un 40%.



Añadió que cerca de 5.500 bomberos están luchando contra las llamas y que no esperan que esté totalmente controlado por otras dos semanas.



El "Camp Fire" ha destruido 8.650 casas familiares y 260 locales comerciales, según Cal Fire. En tanto, el "Woolsey Fire" ha hecho arder 39.660 hectáreas y está contenido en un 62%. Se espera que sea extinguido antes del lunes.



Las autoridades aseguraron que las temperaturas más frescas y los vientos más suaves han traído un poco de consuelo a los bomberos.



Varias celebridades perdieron sus residencias en Malibú como resultado de ese incendio, incluidos Pierce Brosnan, Miley Cyrus, Neil Young, Robin Thicke, Shannen Doherty y Gerard Butler.



El gobernador de California, Jerry Brown, el secretario de Interior Ryan Zinke y el jefe de la agencia federal de manejo de emergencias (FEMA), Brock Long, recorrieron el miércoles Paradise.



"Esto es tan devastador que no tengo palabras para describirlo", dijo Brown en conferencia de prensa. "Parece una zona de guerra".



Aún no está claro cuándo podrán retornar a la ciudad los residentes.



El origen de los incendios está aún en investigación pero muchas víctimas han lanzado una querella colectiva en San Francisco contra la compañía local de electricidad Pacific Gas & Electricity (PG&E).



Según la denuncia del abogado Mike Danko, que representa a 20 víctimas del "Camp Fire", el incendio pudo haber sido causado por las "chispas de soldadura" sobre una línea de alta tensión de esa compañía.



Una portavoz de PG&E desmintió toda responsabilidad de la empresa. La compañía fue encontrada culpable de otros devastadores incendios que dejaron 15 muertos en

California en el pasado otoño boreal.



AFP