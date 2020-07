Gigantes tecnológicos eluden acusaciones de monopolio y censura

Los consejeros delegados de los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Apple y Facebook capearon este miércoles en una audiencia en la Cámara de Representantes de EE. UU. las acusaciones de posición dominante y monopolio de la bancada demócrata y las críticas de censura que llegaron de los republicanos.



(Le puede interesar: La 'doctora' de Trump que cree en demonios y extraterrestres)

Pese al faraónico tamaño de estas empresas y su presencia en diversos sectores de la nueva economía digital, Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google/Alphabet), Tim Cook (Apple) y Mark Zuckerberg (Facebook) pintaron un panorama en el que sus empresas no solo no operan en un monopolio, sino que están en riesgo de perder terreno frente a sus competidores o dejar de ofrecer servicios que en su opinión revitalizan a las pequeñas empresas y crean empleo.



(Lea también: Twitter retira una publicación de Trump por desinformar sobre el virus)

Bezos aseguró que "Amazon compite cada día con empresas establecidas. Foto: Bloomberg

Las cuatro empresas juntas ingresan anualmente unos 800.000 millones de dólares y tienen una capitalización bursátil de 4,7 billones de dólares.



No obstante, Bezos aseguró que “Amazon compite cada día con empresas establecidas como Target, Costco o Walmart, una compañía que es más del doble que Amazon”, dejando fuera de la foto su importancia en la nube con Amazon Web Services o su capacidad para usar datos y aplicarlo a su estrategia de negocio, algo en lo que los demócratas insistieron.



(Lea también: El asesor de seguridad nacional de Trump contrae el coronavuirus)



Zuckerberg siguió una estrategia similar al asegurar que la principal aplicación telefónica de mensajería en EE. UU. no es WhatsApp, sino iMessage de Apple. Pero no destacó que WhatsApp, Facebook e Instagram son las principales plataformas sociales y de mensajería en la mayor parte del planeta y junto con Google se reparten la mayor porción del negocio de publicidad digital.

No vamos a postrarnos ante los emperadores de la economía digital FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, Pichai dijo que operan en sectores con “vigorosa competencia”, mientras que Cook apuntó que Apple no tiene posición dominante “en ninguna de las categorías de producto” en las que opera, incluido el iPhone.



Los congresistas aseguraron que esas empresas han usado su posición para contener a la competencia o eliminarla. “No vamos a postrarnos ante los emperadores de la economía digital”, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, David Cicilline.



(Le puede interesar: ¿Qué tan seria es la candidatura presidencial del rapero Kanye West?)



Las conclusiones de la investigación de un año de la Cámara de Representantes, que ha revisado documentos internos de las empresas que testificaron este miércoles, muestran, en opinión de Cicilline, empresas que “matan el dinamismo de la pequeña empresa” o que con prácticas para destruir a la competencia e imponer sus condiciones “inspiran miedo”.



Efe