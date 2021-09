El ataque de Al Qaeda cambió la ecuación de la guerra en Colombia

¿Dónde estaba ese 11 de septiembre del 2001?



Yo estaba camino a Colombia porque el entonces secretario de Estado, Colin Powell, llegaba ese 11 de septiembre a Colombia (la visita se canceló). El vuelo en el que viajaba a Colombia no pudo aterrizar en Bogotá por mal tiempo y nos desviaron a Panamá. Ahí me tocó ver lo que pasaba en las Torres Gemelas. A partir de allí cambió radicalmente la manera como EE. UU. miraba el tema del terrorismo mundial y lo que pasaba en Colombia. A partir de ese momento, el relacionamiento con EE. UU. fue diferente.



¿Cuándo comprendió que esto iba a tener un impacto en Colombia?



Para ser perfectamente franco, no lo vi inmediatamente. Pero lo que comenzamos a ver fue la respuesta de EE. UU., y cómo comenzó a encarar todos los temas de terrorismo alrededor del mundo. Al Qaeda era un grupo que conocían las agencias de inteligencia, pero no pesaba en la prensa. Se sabía de otros grupos en Oriente Próximo, pero nada más. Comenzamos a ver que Estados Unidos se embarcaba en esta lucha por contener el terrorismo y vi que había una oportunidad para Colombia, para fortalecer el combate contra el terrorismo en Colombia y en particular contra las Farc.



EE. UU. ya colaboraba con Colombia. ¿Cómo era esa cooperación previa al 11S?



La cooperación en esa primera fase pre-11S se hacía primordialmente con la Policía y con enfoque en narcotráfico. Con la aprobación del Plan Colombia un año antes, en el 2000, ya se había abierto una puerta para una cooperación con nuestro Ejército para ayudar a contener a los narcos, y a las Farc toda vez que eran un facilitador del narcotráfico.

Lo que cambia radicalmente con el 11S son las autorizaciones que regían en ese momento sobre la ayuda, para que se pudiera cooperar más con las fuerzas armadas, hacer más entrenamiento, compartir más inteligencia, tener más instrumentos para combatir el terrorismo, declarar a las Farc y a otros grupos como organizaciones terroristas.