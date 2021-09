Voces de sobrevivientes de ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono

Esa imagen se convirtió en pesadillas. Lo peor no se esfumó ese día, sino que se mantuvo en los días siguientes. “El miércoles (12 de septiembre) me desperté con miedo de estar en la calle, en mi casa, en el trabajo. No sabía qué hacer. Ver las noticias y saber que estaba ahí me estremecía”, dice Jeanette.



Esa intranquilidad se sumó a la llegada de noticias de conocidos y familiares. “Llamé a la familia de Abe, mi amigo. Me enteré de que se quedó en el edificio a propósito porque su amigo, Ed, estaba en una silla de ruedas y no quería dejarlo. Ellos esperaron a los bomberos. Lograron encontrarlos y llamaron a sus familias para decirles la buena noticia, pero el edificio se vino abajo. Era demasiado tarde”, cuenta Wendy en un tono de voz que denota un alma desgarrada.



Esas escenas fueron difíciles de superar. Las secuelas psicológicas posteriores al 11S son incalculables. Wendy no durmió durante tres días seguidos y Jeanette no pudo hablar del tema durante nueve años. “Puse esa experiencia en una caja fuerte en la que fui guardando pensamientos que no quería revivir, sobre todo por un sentimiento de culpa que apareció desde ese día. Sabemos ahora que el derrumbe de las torres provocó vientos huracanados que empujaron e implosionaron los vidrios de los edificios cercanos, como en el que estaba. Seguramente habría estado mirando por esa ventana, no hay duda. Uno de mis nombres estaría en uno de los homenajes si mi hermana no hubiera elegido hacer lo que hizo. ¿Por qué me salvé yo?, me pregunté por mucho tiempo”, dice Jeanette.



Esa culpa, que se incrustó en la vida de cientos de personas, se produjo después de los brutales ataques. “Esto nunca desaparece. Cuando ves a gente muriendo, cuando corres por tu vida, cuando estás viendo el ataque más grande en la historia de Estados Unidos y estás ahí, no hay forma para borrarlo. Aprendes a vivir con eso”, dice Wendy.