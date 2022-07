El Ayuntamiento de Nueva York lanzó una breve guía sobre las primeras medidas que los ciudadanos deberían tomar en caso de un eventual ataque nuclear, cuya probabilidad las autoridades consideran "muy baja".



En concreto, la ciudad recomienda tres pasos urgentes que hay que dar justo después de que ocurra el ataque: Dirigirse a un edificio, quedarse en el interior alejado de las puertas y ventanas, y esperar información de las autoridades.



"Si bien la probabilidad de que ocurra un incidente con armas nucleares en o cerca de la ciudad de Nueva York es muy baja, es importante que los neoyorquinos conozcan los pasos para mantenerse a salvo", asegura el Departamento de Gestión de Emergencias de la ciudad en un comunicado que se puede consultar en la página web oficial.



Simulación de lo que pasaría si Estados Unidos y Rusia combatieran con estas armas. Foto: iStock

El video instructivo

Con un video de menos de un minuto y medio, se explica con brevedad las tres principales medidas que proponen las autoridades metropolitanas.



La protagonista del aviso tampoco entra en detalles sobre la causa del incidente nuclear y se limita a asegurar: "Ha habido un ataque nuclear, no me preguntes cómo ni por qué, lo importante es que ha habido un gran ataque".



"Entra dentro (de un edificio) rápido", dice la mujer, que insiste en que "quedarse en el coche no es una opción" plausible.



Dentro de una instalación, o la casa, es importante "permanecer alejado de las ventanas", quitarse toda la ropa y lavarse con jabón si el ataque ocurrió cuando la persona estaba en la calle, y no salir.



Además, se recomienda que se cierren puertas y ventanas y que si uno no se puede cobijar en un sótano, lo mejor es situarse lo más cerca posible del centro del edificio.



La última de las tres medidas es mantenerse informado a la espera de las alertas de las autoridades, que en Nueva York se pueden seguir a través de varias redes sociales.

