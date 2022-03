Una mujer, de 67 años, fue atacada mientras entraba a un edificio en Nueva York, Estados Unidos. Ella llevaba tapabocas y cargaba un carro de supermercado cuando un hombre se le acercó por detrás y le propinó un golpe con tanta fuerza que la tumbó al suelo.



La mujer es de origen asiático y, según el reporte oficial de la Policía de Yonkers, se trató de un crimen de odio. Antes de entrar al lobby del edificio, dicen los agentes, el sospechoso le gritó un improperio misógino y racista que la víctima intentó ignorar.

El atacante fue identificado como Tammel Esco, quien le dio 125 puñetazos a la mujer, después la pateó siete veces y antes de irse, la escupió. Todo esto fue grabado por la cámara de seguridad del edificio, que el Departamento de Policía de Yonkers compartió a través de YouTube.



(Le puede interesar: Avión en el que iba Trump aterrizó de emergencia, según medios de EE. UU.).



De acuerdo con el diario ‘The New York Times’, Esco está siendo acusado por intento de asesinato por crímen de odio y agresión por crimen de odio también. El atacante, de 42 años, estaba en libertad condicional cuando cometió la agresión.

Facebook Twitter Linkedin

El hecho sucedió en la mañana del viernes 11 de marzo. Foto: Estación de Policía de Yonkers.

La identidad de ella sigue siendo anónima por su seguridad, pero, según la Policía de Yonkers, recibió fracturas en los huesos de la cara y fue llevada a un hospital con atención traumática. De acuerdo con los oficiales, está en condición estable de salud en el momento.



Este ataque se enmarca en el aumento que se ha evidenciado en crímenes de odio contra población de origen asiático y de las Islas del Pacífico. La organización ‘Stop AAPI Hate’ se encarga de registrar casos de agresión contra personas de estos orígenes y contabiliza casi 11 mil casos de crímenes de odio en el estado de Nueva York desde el año 2020.



(Siga leyendo: EE. UU. aprueba ayuda económica para Colombia de 471,3 millones de dólares).

Facebook Twitter Linkedin

El hombre la siguió después de que ella intentó ignorar sus comentarios. Foto: Estación de Policía de Yonkers.

Tammel Esco fue arrestado con rapidez por las autoridades, pues estaba afuera del edificio esperando cuando la Policía llegó a atender la denuncia que recibieron por la agresión. Su cita ante un juez está pautada para el 25 de marzo.



Aunque en Yonkers, una población al norte de Manhattan, no es propiamente la ciudad de Nueva York y no se habían visto situaciones de agresión contra personas asiáticas allí. Sin embargo, en la ciudad se registraron 131 casos de racismo en el año 2021, un aumento significativo de los 28 casos en el 2020 y 3 casos en el 2019, de acuerdo a ‘Stop AAPI Hate’.



(Antes de irse: Crecen las denuncias de abusos sexuales cometidos por personal de la ONU).



‘The New York Times’ también reportó que en lo que va del 2022 ya hay registros de cuatro personas fallecidas por crímenes de odio contra la población asiática y, además, se arrestó a un hombre de 28 años por un caso de ataque indiscriminado contra siete mujeres de origen asiático.

Otras noticias

El asesinato de una joven por parte de sus mejores amigas por un secreto

Sexo, dinero y crimen: la oscura historia de los strippers Chippendales

Les prohíben a niñas transgénero participar en deportes femeninos en Iowa

La ola neoconservadora que golpea a Estados Unidos

La temible enfermera que torturaba y jugaba con la vida de sus pacientes

Tendencias EL TIEMPO