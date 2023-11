Policía dio de baja a tirador que atacó hospital en New Hampshire 

Un tiroteo este viernes en el Hospital del estado de Nuevo Hampshire, en la ciudad de Concord (noreste de Estados Unidos), dejó dos muertos, incluido el pistolero, y dos heridos, según informaron las autoridades.

La Policía Estatal de New Hampshire dijo en una conferencia de prensa que un hombre armado abrió fuego en un hospital estatal en la ciudad de Concord, matando a una persona en la tarde del viernes.



El tirador, que no ha sido identificado, falleció en el lugar tras ser baleado por la Policía.



"No hay ninguna amenaza para el público ni para los pacientes ni para el personal del hospital", dijo Mark Hall, vocero de la Policía de New Hampshire.

Aunque inicialmente se dijo que había "múltiples víctimas", Hall confirmó que solo dos personas resultaron heridas. La Policía no identificó a la víctima que murió.



Hace menos de un mes, 18 personas fueron asesinadas en un tiroteo en el vecino estado de Maine perpetrado por un exmilitar.



