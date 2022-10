Paul Pelosi, el marido de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue atacado la mañana de este viernes en su domicilio en la ciudad de San Francisco.



“Esta mañana temprano, un asaltante irrumpió en la residencia de Pelosi en San Francisco y atacó violentamente al señor Pelosi. El agresor está detenido y se está investigando el motivo del ataque”, reza un breve comunicado del vocero de la funcionaria estadounidense.

“Pelosi fue trasladado al hospital, donde está recibiendo una excelente atención médica y se espera que se recupere completamente”, agrega el texto, que precisa que la legisladora demócrata -quien trabaja en Washington- no estaba en San Francisco al momento del ataque.



Y concluyó: “La presidenta y su familia agradecen a los primeros intervinientes y a los profesionales médicos implicados, y piden privacidad en este momento”.



Paul Pelosi es un empresario estadounidense y propietario del equipo Sacramento Mountain Lions de la United Football League. También es dueño y operador de Financial Leasing Services, Inc., con sede en San Francisco, que maneja bienes raíces, inversión de capital de riesgo y es también funciona como una consultora.

