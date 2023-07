Este martes 24 de julio, un juez federal en California, Estados Unidos, bloqueó las restricciones de asilo del Gobierno de Joe Biden, las cuales empezaron a ser implementadas tras el fin del Título 42 en mayo pasado.



(En contexto: Juez de Estados Unidos bloquea restricciones de la nueva política de asilo de Joe Biden)



¿El fallo tiene consecuencias inmediatas? ¿El Gobierno puede apelar? ¿Vuelve a aplicarse el polémico Título 42? Esto es lo que debe saber.

El magistrado Jon S. Tigar, del Distrito Norte de California, falló a favor de una demanda de grupos civiles que rechaza la medida implementada al considerar que viola las leyes de asilo de Estados Unidos y pone en grave peligro a los solicitantes.



En su fallo, Tigar argumentó que los programas humanitarios de asilo dirigidos a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba y Ucrania no son opciones significativas para los solicitantes de asilo en general, y que incluso no benefician a todos los solicitantes de esos cinco países.



(En otras noticias: 'Apostaban que íbamos a tener una mala relación y es lo contrario': embajador en EE.UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Repartidores de comida rápida entregan pedidos a migrantes en el muro fronterizo, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Foto: EFE

Aunque el juez dijo ser consciente de que desde que la norma entró en vigencia la migración irregular ha disminuido, "no puede permanecer vigente". Concluyó que la regla es "arbitraria y caprichosa".



En junio pasado, el primer mes completo desde que se implementaron las medidas, el número de detenciones cayó a los niveles de febrero de 2021 con 99.545 migrantes detenidos, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

¿El fallo tiene consecuencias inmediatas?

No. El juez Tigar dio 14 días, hasta el próximo 8 de agosto, al Gobierno Biden para responder.



En la misma línea, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que se manifestó en desacuerdo con el fallo, aclaró que este "no cambia nada de inmediato" y no limita la capacidad de imponer sanciones a extranjeros que ingresen ilegalmente.



(Consulte: Canadá abre puertas a colombianos que ya tienen esta visa de EE.UU.: conozca el proceso)

¿El Gobierno de Estados Unidos puede apelar el fallo? ¿Lo hará?

Sí y sí. El plazo de dos semanas se concedió precisamente para que el Ejecutivo, por medio del Departamento de Justicia, presente una apelación.



"Estamos totalmente en desacuerdo con la sentencia y confiamos en que la regla es legal", afirmó el secretario Mayorkas, en un comunicado. Y confirmó que el Departamento de Justicia no solo recurrirá el fallo judicial, sino que también pedirá que quede en suspenso el tiempo que la apelación esté en curso. Eso último quiere decir que, de serle concedido, puede dejarlo en paréntesis durante bastante más de dos semanas.

¿Vuelve a aplicarse el Título 42?

No, ya que quedó sin vigor el pasado 11 de mayo de 2023.



La medida fue activada en marzo de 2020 por el gobierno del expresidente Donald Trump. Este dispositivo sanitario permitía expulsar de manera exprés -sin proceso regular migratorio- a los migrantes indocumentados detenidos en las fronteras terrestres, incluidos los potenciales solicitantes de asilo.



(Siga leyendo: Senado de EE. UU. condiciona ayuda a reporte sobre estrategia antinarcóticos de Petro)

Tras el fin del Título 42 en mayo, familias relataron el drama de ser deportadas desde EE. UU.

El drama de las familias deportadas desde EE. UU. Entre ayer y hoy 346 personas llegaron al país, retornadas desde EE. UU., casi la mitad son menores de edad. EL TIEMPO habló con algunos de ellos, refugiados en dos hoteles de Bogotá, quienes contaron el trato inhumano que recibieron en su proceso de deportación en el marco del fin del Título 42 que se reemplaza por el Título 8, endureciendo las medidas de control migratorio del país norteamericano. Familias de colombianos han sido deportadas, Foto: AFP

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de EFE y AFP*