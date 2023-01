El nombre de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, conocido por su alias de el ‘Chapo Guzmán’, ha ocupado en los últimos días los titulares de medios nacionales e internacionales tras la captura de su hijo, Ovidio Guzmán, narcotraficante mexicano y líder actual del Cartel de Sinaloa.



El ‘Chapo’ es uno de los capos de los cárteles de la droga más notorios de la historia y desde 2017, año en que fue extraditado a Estados Unidos, permanece recluido en una prisión con máxima seguridad.

La razón no es otra que haber sido uno de los hombres más buscados del mundo por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y violencia con armas, por mencionar algunos. Su condena equivale a la cadena perpetua más 30 años de prisión.



Las fugas del ‘Chapo’

Pero también hay que recordar que esta no fue su primera captura. Guzmán fue puesto en manos de las autoridades en 1993 y en 2014. En ambas ocasiones se fugó. De hecho, su audacia ha inspirado episodios de series documentales como ‘Grandes escapes’, una producción de ‘History Channel’ que cuenta cómo se dieron las fugas más famosas, considerando que ocurrieron en cárceles de máxima seguridad supuestamente impenetrables.



Allí se narra cómo en una primera ocasión se escapó dentro de un carro para transportar ropa sucia. Luego, el narcotraficante planeó su segunda fuga a detalle y pagó para que se construyera un túnel desde el exterior hasta su celda; puso un programa radial y le subió el volumen de tal forma que no se escuchara el ruido producido por la excavación para, finalmente, escapar por el único punto que las cámaras de seguridad no captaban: la zona de duchas en su habitación.

¿En qué condiciones está?

La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda

TWITTER

Pasados seis años de su retención, el abogado José Refugio Rodríguez, quien representa al narcotraficante en los procesos penales y de extradición, habló con el periodista Ciro Gómez Leyva en el programa ‘Por la mañana’ de ‘Fórmula Noticias’ para hacer un llamado a la opinión pública y al Gobierno mexicano por las condiciones en las que, aparentemente, se encuentra su cliente: “La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda”.



Según dijo, “en los seis años que Joaquín se encuentra en Estados Unidos no ha visto el sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y su madre. Ha recibido tres cartas y él solo ha mandado una. A los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis (en todo este tiempo)”.



Además, “de abril (de 2022) a la fecha lo han sacado a un corralito de dos metros de ancho por dos y medio metros de largo una vez por semana, máximo tres veces por dos horas, pero no le pega el sol” y no le permiten comunicarse con otros presos, así que solo habla con los guardias, pero ellos tendrían prohibido dirigirse a él en español. “Tiene una televisión, pero como no habla inglés solo tiene acceso a dos canales en español”, añadió Rodríguez.

El abogado busca que el presidente López Obrador lo escuche para que su cliente pueda volver a México. Foto: Reuters / Efe / Afp

Tales son los detalles brindados por el abogado que se conoció que el ‘Chapo’ presentó molestias en su dentadura (más exactamente en unas muelas) y “en vez de curarlo se las sacaron para que no estuviera molestando”.



No obstante, parece que todo lo anterior ya es de conocimiento de un cónsul, quien lo visitó para confirmar su situación y se habría comunicado con la Embajada de México en EE. UU., pero hasta el día de hoy no hay pronunciamientos.



Por tal motivo, el abogado anunció que tocaría las puertas del embajador personalmente para obtener una respuesta y de ser necesario llegaría hasta el presidente de México. Esto, con sustentos jurídicos y amparándose en los derechos humanos.



“Ese deterioro puede llevar a que lleva la vida de forma prematura”, añade. Guzmán actualmente tiene 65 años.



A continuación puede ver la entrevista completa.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS