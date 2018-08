John McCain, desde el Senado, marcó parte de la historia de EE. UU.

Las banderas ondeaban a media asta este domingo en la capital estadounidense, un día después de la muerte del senador republicano John McCain, piloto durante la guerra de Vietnam y candidato a la Casa Blanca con una trayectoria política tumultuosa, pero hoy homenajeado de forma casi universal.



El senador republicano por Arizona murió el sábado luego de 13 meses de lucha contra un cáncer cerebral, y un día después de haber abandonado su tratamiento médico. Tenía 81 años y siete hijos.

Así como para John F. Kennedy, Ronald Reagan o Rosa Parks, su ataúd será expuesto en la rotonda del Capitolio en Washington, un honor reservado a aquellos que han

marcado la historia de Estados Unidos.



Según 'The New York Times', su féretro también será presentado en el capitolio de Arizona, el estado del suroeste del país al que representó durante más de 35 años en el Congreso.



Las exequias se llevarán a cabo en la catedral Nacional de Washington.



Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, un demócrata y un republicano, pronunciarán sus elogios fúnebres, a su pedido, según el Times.



Varios medios informaron hace unos meses de que el senador había solicitado expresamente que Donald Trump no participara de su funeral; estaría previsto que sea el vicepresidente Mike Pence quien tome su lugar.

Su entierro se llevaría a cabo el sábado, en el cementerio de la Academia Naval de Annapolis (Maryland), donde comenzó su formación militar.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, así como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros dirigentes extranjeros saludaron su memoria. La canciller alemana, Angela Merkel, le rindió tributo a “un defensor infatigable de una alianza atlántica fuerte”.



Por su parte, el periódico China Daily lo calificó ayer como “un titán de la política estadounidense” y de ser la “conciencia del Partido Republicano”.



Durante su vida, McCain no siempre fue una figura que acaparara el consenso. En las primarias presidenciales del 2000, cultivó una imagen de republicano centrista, pero fracasó ante George W. Bush, más en línea con la ortodoxia de los conservadores.



En el Senado fue un feroz partidario de la guerra de Irak y lamentó el retiro de las tropas estadounidenses bajo el mandato de Obama. Su defensa de un alza permanente de los gastos militares le valió criticas tanto de la derecha como de la izquierda por su irresponsabilidad presupuestaria.



Sin embargo, su compromiso contra la tortura, por una reforma de la inmigración favorable a los indocumentados y por su defensa de una tradición política de civilidad le hicieron trascender las divisiones partidistas habituales para aliarse con los demócratas.



AFP